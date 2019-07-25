Жительница Воронежа сумкой отбилась от мужчины, который пристал к ней в лифте

Как считаете, как должен выглядеть человек, который пристает к женщинам в подъездах? Будет ли он пьяным и немытым? Заметите ли вы его бегающий взгляд? Получится ли опознать его по резким жестам? 49-летняя жительница Воронежа Марина (имя изменено) убедилась, что угроза может исходить от мужчины, который выглядит довольно прилично и ничем себя не выдает.

Дело было вчера, 24 июля, на улице 9 Января в квартале с народным названием "Новый Бомбей". Марина возвращалась домой из магазина с тяжелой сумкой. Пока ждала лифт, рядом возник кто-то незнакомый. Напряжения это не вызвало: дом большой, сдается много квартир. С новыми соседями можно знакомиться хоть каждый день.

Как только лифт открылся, Марина шагнула внутрь. Незнакомец резко начал задирать ее платье. Но наша читательница оказалась женщиной не робкого десятка. Она закричала так, что услышал весь дом, и со всего размаху ударила мужчину тяжелой сумкой. Тот отскочил и бросился бежать.

Смотрим записи с камер видеонаблюдения. Время - около шести вечера, у подъезда мирно гуляют мамы с детьми. Вот появляется Марина, следом - мужчина с аккуратной бородой. Он сначала вроде бы идет мимо. Но тут замечает ее у входа и спешит внутрь, пока дверь не захлопнулась.

Вот бородач ныряет в подъезд... Кадр записи с камер видеонаблюдения.

Спустя минуту появляется перед той же камерой - быстро убегает.

А вот убегает. Кадр записи с камер видеонаблюдения.

Полистав архив видеонаблюдения, мы обнаружили, что данный господин в течение дня не раз заходил в этот подъезд и выходил из него. Были ли другие "знакомства" с женщинами?

В полицию Марина обращаться не стала. Мы готовы предоставить правоохранителям всю имеющуюся информацию. Ну а всем воронежцам советуем присмотреться к кадрам видеозаписи: вдруг вам знаком этот субъект?