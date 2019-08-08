2019-08-08T17:19:41+03:00
Общество

Торги по выбору подрядчика для внешнего ремонта Воронежского театра оперы и балета отменили

Власти собираются сразу сосредоточиться на реконструкции здания
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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До 7 августа должны были принимать заявки на аукцион по внешнему ремонту Воронежского театра оперы и балета. Но власти решили отменить тендер, поняв, что к 10 сентября (таков был срок окончания ремонта), соответственно к Дню города и началу нового театрального сезона, завершить работы не успеют. Сейчас готовят документы на проведение более масштабной реконструкции.

Напомним, по условиям аукциона, подрядчик до 10 сентября должен был успеть провести ремонт кровли и фасада театра, установить пластиковые окна, на пол входной группы положить мраморно-гранитную плитку, с колонн театра сбить старую штукатурку, чтобы нанести новую. На работы выделялось на более 22,4 млн рублей.

Напомним, общественный совет при областном департаменте культуры порекомендовал снести здание и построить на его месте новое "с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части". Идея натолкнулась на громкий общественный протест. После того, как петиция за сохранение здания набрала тысячи голосов, губернатор заявил, что сносить театр не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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