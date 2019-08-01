2019-08-01T16:35:22+03:00
Общество

В Воронеже затеяли ремонт фасада театра оперы и балета

На работы могут потратить более 22 миллионов рублей
Виктор ПАВЛОВ
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После ремонта фасад не должен изменить очертания.После ремонта фасад не должен изменить очертания.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Неизвестно, когда воронежский театр оперы и балета дождется анонсированной глобальной реконструкции. Зато ясно, что уже в этом году фасад здания на площади Ленина будут ремонтировать. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

За 22,4 млн рублей (или меньше - зависит от того, как пойдут торги) подрядчику предстоит провести ремонт кровли и фасада театра. В здании установят пластиковые окна, на пол входной группы положат мраморно-гранитную плитку. С колонн театра предстоит сбить старую штукатурку, чтобы потом нанести новую.

Компании смогут подать заявки до 7 августа. А ремонт должен закончиться до 10 сентября.

Ранее общественный совет при областном департаменте культуры порекомендовал снести здание и построить на его месте новое "с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части". Идея натолкнулась на громкий общественный протест. После того, как петиция за сохранение здания набрала тысячи голосов, губернатор заявил, что сносить театр не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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