Капремонт воронежского театра кукол «Шут» обойдется в 24,7 млн рублей
Свое помещение у воронежского театра кукол появилось в 1984 году. Здание во многом появилось методом народной стройки, хотя архитекторы Топоев и Фролов, а также скульпторы Пак и Дикунов были удостоены Государственной премии РФ за этот проект. Однако капитального ремонта в театре с тех лет ни разу не было.
Однако до конца 2020 года по нацпроекту «Культура» театр кукол «Шут» впервые полностью отремонтируют. За работы возьмется ООО «Воронежстройреконструкция» - такое решение принято по результатам рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона. Соответствующее решение было опубликовано 25 июля. Заявку признали соответствующей требованиям Федерального закона.
Окончательная цена контракта – 24,7 млн рублей. За эти деньги предстоит провести капремонт кровли и окон до 31 октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU