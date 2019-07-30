Для пяти сирот, потерявших мать в страшном ДТП в Воронежской области, нашли приемную семью

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-30T18:17:55+03:00

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Для пяти сирот, потерявших мать Светлану Рыбину в страшном ДТП Хохольском районе, нашли новую семью. Как рассказала «КП-Воронеж» Ирина Попова, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе, детей в возрасте от 8 до 17 лет перевезли в приемную семью в Липецкую область.

Напомним, 15 июня в 19.50 в Хохольском районе «Форд-Фокус», обгоняя «КамАЗ», врезался в ехавший по встречной полосе микроавтобус «Фольксваген-Каравелла». Погибло восемь человек. В страшной аварии выжила только дочка Рыбиной 10-летняя Агафья.

У Светланы Рыбиной осталось пять несовершеннолетних детей и две старшие дочери от первого брака, одна из которых хотела взять под опеку своих младших братьев и сестер. Однако ситуация сложилась так, что ребятам все же пришлось искать приемную семью.

Кроме того сообщалось, что семье погибшей в ДТП в Хохольском районе Светлане Рыбиной выделят миллион рублей из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU