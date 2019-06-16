Опубликовали список жертв ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек
На сайте телеканала «РЕН ТВ» опубликовали список погибших в ДТП на 59 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе. В полиции подтвердили, что он соответствует действительности.
В ДТП погибли:
Антонов А.С., 1980 г.р.;
Пастух В.П., 1946 г.р.;
Бондарева А.П., 1959 г.р.;
Бондарев П.П., 1992 г.р.;
Ромащенко Н.Ф. (дата рождения не установлена);
Рыбина С.Л., 1971 г.р.;
Ушакова Н.Г., 1949 г.р.;
Личность женщины, ехавшей в «Форде», пока не установлена.
10-летнюю девочку, оставшуюся в живых, зовут Агафья.
Судя по возрасту, Антонов и Пастух – водители соответственно «Форда» и «Фольксвагена». В то же время весьма вероятно, что двое Бондаревых могут быть родственниками. Напомним, что по неподтвержденной информации, в «Фольксвагене» люди возвращались в Острогожск из паломнической поездки в один из храмов Тульской области.
Авария, в которой погибли восемь человек, случилась в 19.50 в субботу, 15 июня. «Форд-Фокус» пошел на обгон «КамАЗа», не убедившись, что на встречной полосе никого нет, и врезался в микроавтобус «Фольсваген-Каравелла». Момент ДТП попал на видео. Тела погибших, а также уцелевшую девочку и одну еще живую женщину сотрудникам МЧС пришлось вырезать из машин с помощью специнструментов.
Раненую женщину отвезли в медсанчасть № 33 Новоронежа, там она скончалась в противошоковой палате. Девочку отвезли в областную детскую больницу № 2, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Полицейские возбудили уголовное дело, однако предполагаемый виновник аварии мертв, поэтому, скорее всего, его закроют.
Момент ДТП в Хохольском районе, где погибли 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU