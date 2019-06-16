Опубликовали список жертв ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-16T16:51:41+03:00

Двое из ехавших в "Фольксвагене" могли быть родственниками. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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На сайте телеканала «РЕН ТВ» опубликовали список погибших в ДТП на 59 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе. В полиции подтвердили, что он соответствует действительности.

В ДТП погибли:

Антонов А.С., 1980 г.р.;

Пастух В.П., 1946 г.р.;

Бондарева А.П., 1959 г.р.;

Бондарев П.П., 1992 г.р.;

Ромащенко Н.Ф. (дата рождения не установлена);

Рыбина С.Л., 1971 г.р.;

Ушакова Н.Г., 1949 г.р.;

Личность женщины, ехавшей в «Форде», пока не установлена.

10-летнюю девочку, оставшуюся в живых, зовут Агафья.

Судя по возрасту, Антонов и Пастух – водители соответственно «Форда» и «Фольксвагена». В то же время весьма вероятно, что двое Бондаревых могут быть родственниками. Напомним, что по неподтвержденной информации, в «Фольксвагене» люди возвращались в Острогожск из паломнической поездки в один из храмов Тульской области.

Авария, в которой погибли восемь человек, случилась в 19.50 в субботу, 15 июня. «Форд-Фокус» пошел на обгон «КамАЗа», не убедившись, что на встречной полосе никого нет, и врезался в микроавтобус «Фольсваген-Каравелла». Момент ДТП попал на видео. Тела погибших, а также уцелевшую девочку и одну еще живую женщину сотрудникам МЧС пришлось вырезать из машин с помощью специнструментов.

Раненую женщину отвезли в медсанчасть № 33 Новоронежа, там она скончалась в противошоковой палате. Девочку отвезли в областную детскую больницу № 2, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Полицейские возбудили уголовное дело, однако предполагаемый виновник аварии мертв, поэтому, скорее всего, его закроют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/714958" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП в Хохольском районе, где погибли 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU