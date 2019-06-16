2019-06-16T12:51:43+03:00
Происшествия

Полицейские возбудили уголовное дело по ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек

Стало известно, что микроавтобус, попавший в аварию, был частным [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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В микроавтобусе, по неподтвержденным данным, ехали паломники.В микроавтобусе, по неподтвержденным данным, ехали паломники.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Хохольскому району возбудили уголовное дело по факту ДТП на 59 километре дороги Воронеж-Луганск. Напомним, в аварии погибли восемь человек, выжила только 10-летняя девочка. Дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более человек» (до семи лет лишения свободы).

Следователи и инспекторы ГИБДД допрашивают свидетелей ДТП, они назначили несколько судебно-медицинских экспертиз. Стражи порядка изъяли карту памяти с видеорегистратора одного из очевидцев аварии, видео с него приобщено к делу как вещественное доказательство. Расследование дела поставили на контроль руководители регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 39-летний житель Семилук выехал на встречную полосу. А значит, велика вероятность, что дело в итоге закроют в связи с его смертью.

В полиции также рассказали, что микроавтобус «Фольскваген-Каравелла» был частным, принадлежал жителю Воронежской области. На нем ехали его знакомые и соседи. По пока неподтвержденной информации, водитель и пассажиры микроавтобуса были паломниками, ехали из храма в Тульской области назад, в Острогожск.

Видео с места аварии с 8 погибшими в Хохольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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