Семья девочки, выжившей в ДТП с 8 погибшими под Воронежем, получит миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-06-20T18:47:33+03:00

Удар был страшной силы. 10-летняя Агафья выжила чудом. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

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Семье погибшей в ДТП в Хохольском районе Светлане Рыбиной выделят миллион рублей из регионального бюджета. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

Напомним, 15 июня в 19.50 в Хохольском районе «Форд-Фокус», обгоняя «КамАЗ», врезался в ехавший по встречной полосе микроавтобус «Фольксваген-Каравелла». В страшной аварии выжила только дочка Рыбиной 10-летняя Агафья. Погибли, кроме Светланы, водители «Форда» и «Фольсквагена» (соответственно Антонов А.С., 1980 г.р. и Пастух В.П., 1946 г.р.); пассажиры микроавтобуса Бондарева А.П., 1959 г.р.; Бондарев П.П., 1992 г.р.; Ромащенко Н.Ф. и Ушакова Н.Г., 1949 г.р. Личность женщины, ехавшей в «Форде», пока не установлена.

У Светланы Рыбиной осталось пять несовершеннолетних детей и две старшие дочери от первого брака, одна из которых возьмет под опеку своих младших братьев и сестер. Вечером 20 июня администрация Подгоренского района подготовит документы для опеки. 21 июня дети уедут в Ставропольский край, где живут старшие сестры. Билеты для них уже купили

10-летняя Агафья, пострадавшая в аварии, пока остается в больнице в Воронеже. У нее черепно-мозговая травма, сломаны челюсть, две ноги и рука. Состояние девочки врачи оценивают как средней тяжести, угрозы для жизни нет. После выздоровления Агафья уедет в Ставропольский край к своим братьям и сестрам.

Семьи остальных семи погибших в ДТП также получат материальную помощь от правительства области – по 250 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/714958" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП в Хохольском районе, где погибли 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU