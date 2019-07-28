В Воронеже нашли школьницу со шрамом на запястье

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-28T11:25:35+03:00

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14-летнюю школьницу со шрамом на левом запястье, пропавшую в четверг, 25 июля, нашли. Она жива. Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.

О том, что девушка нашлась, поисковики узнали от полицейских 5-го городского отдела полиции, расположенного в Советском районе. Никаких подробностей стражи порядка не сообщили.

Напомним, в Воронеже был случай, когда из дома в конце ноября 2018 года исчезла 16-летняя школьница. Родители уже отчаялись увидеть ее живой. Но через 3,5 месяца она объявилась в Санкт-Петербурге. Девушка изменила свою внешность, устроилась на работу. О чувствах родителей при этом не задумывалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU