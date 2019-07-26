В Воронеже исчезла 14-летняя школьница со шрамом на запястье

26 Июль 23:57 2019-07-26T23:58:44+03:00

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14-летнюю Анну Минакову ищут в Воронеже. Девочка исчезла вчера, 25 июля, гласит ориентировка поисково-спасательного отряда "Черноземье".

Анна выглядит старше своего возраста: на вид ей 15-16. Рост девочки - 175 см. Она худая, волосы у нее светлые - крашеные, глаза зеленые, на левом запястье есть шрам. Была одета в фиолетовую толстовку с капюшоном, серые джинсы и голубые кеды. Увидели эту девочку? Звоните в полицию.

Ранее 16-летняя воронежская школьница, которую искали 3,5 месяца, уехала в Петербург, изменила внешность и устроилась на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU