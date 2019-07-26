2019-07-26T18:49:08+03:00
Общество

Воронежские полицейские отыскали мальчишку, пропавшего в дождь

Как выяснилось, ребенок спрятался в подъезде, чтобы укрыться от капель
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сегодня, 26 июля, в дежурную часть позвонил встревоженный отец 5-летнего мальчика: "Мой сын пропал! Помогите!" Как рассказал мужчина, ребенок вместе с бабушкой гулял во дворе дома на Конно-Стрелецкой улице (частный сектор рядом с улицей Моисеева). В какой-то момент женщина отвлеклась, и внук пропал.

Для поисков на место происшествия направили группу сотрудников полиции. Мальчика нашли примерно через два часа после пропажи неподалеку от злополучного дворика. Он рассказал, что хотел спрятаться от дождя в подъезде.

- В отношении ребенка противоправных действий не совершено, - отмечают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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