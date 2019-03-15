2019-03-15T12:51:20+03:00
Общество

16-летняя воронежская школьница, которую искали 3,5 месяца, в Петербурге изменила внешность и устроилась на работу

Жилье находила с помощью каучсерфинга
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото предоставлено поисковиками.Фото предоставлено поисковиками.
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16-летнюю Яну К., пропавшую 30 ноября, искали даже не всем Воронежем - всей страной. Девочку объявили в федеральный розыск. По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". 14 марта пришли хорошие новости: девочка жива и здорова. Правоохранители обнаружили ее в Санкт-Петербурге, куда она добралась автостопом.

Яна рассказала полицейским, что все три с половиной месяца находила жилье с помощью каучсерфинга (ночлег для путешественников, который бесплатно предоставляют обычные горожане). Девочка устроилась на работу. На связь с родными не выходила. Более того, она даже изменила внешность, чтобы ее не смогли опознать!

- Каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетней не было, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - С ней проведена профилактическая беседа, после чего ее передали следователям регионального СУ СК.

В этом ведомстве, в свою очередь, добавили: "Наш сотрудник проводит со школьницей следственные действия в присутствии ее законного представителя".

О мотивах поступка девочки правоохранители не сообщают. Известно, что в Воронеже она жила во вполне благополучных условиях. И родные, и соседи говорят, что особых конфликтов в семье не случалось. Известно, что Яна вместе с мамой однажды ездили в Санкт-Петербург, и город школьницу очень впечатлил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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