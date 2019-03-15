2019-03-15T14:58:58+03:00
Общество

Чтобы найти пропавшую воронежскую школьницу, допросили 4500 водителей

Проверяли всех, кто выезжал из города в определенные часы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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С помощью камер нашли всех, кто выезжал в этот день из Воронежа в МосквуС помощью камер нашли всех, кто выезжал в этот день из Воронежа в МосквуФото: Иван МАКЕЕВ
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В СУ СК по Воронежской области приоткрыли завесу тайны о том, как все-таки нашли пропавшую 16-летнюю школьницу. Напомним, 30 ноября девочка вышла из школы и не вернулась домой. Вскоре начались масштабные поиски с участием силовиков и волонтеров. Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Девочку объявили в федеральный розыск.

- Еще на первоначальном этапе стало известно, что девочка намеревалась уехать в Санкт-Петербург, куда ранее приезжала вместе с мамой - ей очень понравился город, - рассказывают в Следственном комитете. - Отрабатывая данную версию, мы проанализировали ее переписку в социальных сетях. Были установлены жители Санкт-Петербурга, с которыми она общалась перед исчезновением.

Далее следователи СК, криминалисты и полицейские отправились в город на Неве в служебную командировку. Но результатов это не принесло. Тогда правоохранители пошли дальше.

- Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в центре Воронежа, где последний раз видели несовершеннолетнюю, а также на выезде из города в сторону Москвы. В день исчезновения девочки из Воронежа выехало более 4500 автомобилей. Все водители были установлены, для их допроса следователями и криминалистами подготовлены и направлены поручения в различные субъекты Российской Федерации, - отмечают в Следственном комитете.

Это далеко не вся работа, что проделали следователи. Еще проверяли родственников и друзей девочки (опросили более ста человек), проводили обыски...

Вся эта работа дала результат. Выяснилось, что в Санкт-Петербурге девочка устроилась на работу в кафе и даже изменила внешность, чтобы ее не смогли опознать. Сейчас ее вернули домой.

Объем уголовного дела составляет 10 томов. Несмотря на то, что девочка жива и здорова, расследование продолжается. Предстоит дать правовую оценку действиям всех участников этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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