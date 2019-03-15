Пропавшую воронежскую школьницу нашли в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-15T09:41:57+03:00

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Представители поисково-спасательного отряда "Черноземье" сообщили о том, что пропавшую 16-летнюю девочку нашли живой. При каких обстоятельствах ее все-таки удалось отыскать, пока не сообщается.

По данным изданий Санкт-Петербурга, школьницу обнаружили именно в этом городе. Ее отправили домой в сопровождении полицейских. По предварительным данным, добралась туда автостопом. Почти три месяца жила у друзей.

Девочка пропала 30 ноября. Она ушла после занятий в школе в Краснолесном, но домой так и не вернулась. Последний раз ее видели у станции "Графская". По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Далее девочку объявили в федеральный розыск.

- Наш сотрудник проводит со школьницей следственные действия в присутствии ее законного представителя. Девушка, действительно, была в Санкт-Петербурге, - подтвердили в региональном СУ СК. - За время пребывания там никаких противоправных действий в отношении нее не было.

Более подробную информацию сотрудники Следственного комитета обещали предоставить позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU