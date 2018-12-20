В Воронеже и области не могут найти 16-летнюю Яну Карпову

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-20T12:02:04+03:00

Ее никто не видел уже почти три недели

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Волонтеры "Лиза Алерт" напоминают о незавершенных поисках 16-летней Яны Карповой из Воронежа. В последний раз ее видели у станции "Графская" 30 ноября, больше двух недель назад.

По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в следственном комитете. Вот приметы пропавшей: рост 179 сантиметров, телосложение плотное, волосы каштановые, глаза голубые. Была одета в черные джинсы, синюю куртку, серую шапку и черные ботинки. С собой у девушки был зелено-фиолетовый рюкзак. Если вы можете помочь найти Яну и владеете какой-то информацией, обратитесь к волонтерам по номеру, указанному на ориентировке. Или позвоните по номеру 112.