2019-07-05T18:27:39+03:00
Общество

В Воронеже суд продлил арест водителю «Мерседеса», намеренно сбившему курсанта института МЧС

Вячеслав Дмитриенко останется под стражей до 9 сентября
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото: Следственный комитет / телеграм.Фото: Следственный комитет / телеграм.
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В пятницу, 5 июля, Ленинский районный суд на два месяца продлил срок содержания под стражей Вячеславу Дмитриенко, которого обвиняют в покушении на убийство курсанта института МЧС.

Напомним, шокирующее ДТП случилось 1 апреля у воронежского института МЧС. Водитель дорогого «Мерседеса» на полной скорости сбил стоящего парня. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения. К счастью, парень отделался легкими травмами и через несколько дней выписался из больницы.

Позже полицейские выяснили, что 45-летний водитель, управлявший иномаркой, 46 раз попался на нарушении правил дорожного движения.

Но и это не все. На заседании суда по назначению меры пресечения мама обвиняемого заявила, что ее сын … психически нездоров и не может находиться в КПЗ. Что, однако, не мешало мужчине садиться за руль внедорожника…

Женщина, в прошлом главврач одной из городских поликлиник и депутат, сама несколько лет назад «засветилась» в истории с выдачей липовых медицинских справок. Однако представленные ею документы, о болезнях сына, не допускающих содержания под стражей, и на этот раз не возымели действия. Суд оставил Вячеслава Дмитриенко за решеткой до 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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