В Воронеже общегородской выпускной проведут и в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-29T16:38:28+03:00

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В ночь на 29 июня в Воронеже завершилось одно из самых масштабных мероприятий года - первый общегородской выпускной. Почти четыре тысячи ребят собрались в парке «Алые паруса», чтобы в последний раз повеселиться вместе с одноклассниками.

С шести утра коммунальные службы начали готовить парк к открытию для горожан. А в мэрии тем временем подвели итоги праздника. Как сообщила пресс-служба городской администрации Воронежа, власти решили повторить мероприятие в следующем году.

Напомним, в 2019-ом для ребят подготовили множество тематических площадок, фотозон, необычный фейерверк и выступление приглашенных звезд. Поздравить выпускников приехали Тимур Родригез и Ирина Макарова, они провели мероприятие. Изюминкой вечера стал концерт певца Тимы Белорусских. Рэпер исполнил исполнил свои хиты «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Витаминка», «Привычка убегать».

Подробнее о том, что происходило на празднике - в нашей онлайн-трансляции. Фоторепортаж с мероприятия - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU