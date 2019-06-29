В Воронеже общегородской выпускной проведут и в 2020 году
В ночь на 29 июня в Воронеже завершилось одно из самых масштабных мероприятий года - первый общегородской выпускной. Почти четыре тысячи ребят собрались в парке «Алые паруса», чтобы в последний раз повеселиться вместе с одноклассниками.
С шести утра коммунальные службы начали готовить парк к открытию для горожан. А в мэрии тем временем подвели итоги праздника. Как сообщила пресс-служба городской администрации Воронежа, власти решили повторить мероприятие в следующем году.
Напомним, в 2019-ом для ребят подготовили множество тематических площадок, фотозон, необычный фейерверк и выступление приглашенных звезд. Поздравить выпускников приехали Тимур Родригез и Ирина Макарова, они провели мероприятие. Изюминкой вечера стал концерт певца Тимы Белорусских. Рэпер исполнил исполнил свои хиты «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Витаминка», «Привычка убегать».
Подробнее о том, что происходило на празднике - в нашей онлайн-трансляции. Фоторепортаж с мероприятия - по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU