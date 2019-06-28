Ведущими на первом общегородском выпускном в Воронеже стали Тимур Родригез и Ирина Макарова
Ведущими первого в Воронеже общегородского выпускного стали знаменитый шоумен Тимур Родригез и актриса Ирина Макарова. Их личность, как и имя музыкального гостя, не раскрывали до самого конца. Выпускникам оставалось только предполагать, кто же своим присутствием украсит их праздник.
Ранее было известно лишь, что ведущим будет популярный артист с опытом ведения массовых мероприятий не менее 10 лет. Его возраст: от 35 до 40 лет. У приглашенной звезды должен быть популярный аккаунт в одной из социальных сетей с не менее 680 тысячами подписчиков. За работу он получит один миллион 39 тысяч рублей.
Напомним, общегородской выпускной проводится в Воронеже впервые. В парке «Алые паруса» собрались почти четыре тысячи ребят. Для них подготовлено множество фотозон, развлекательных и спортивных площадок.
Прямую трансляцию первого общегородского выпускного в Воронеже можно посмотреть по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU