2019-06-28T23:14:38+03:00
Общество

Ведущими на первом общегородском выпускном в Воронеже стали Тимур Родригез и Ирина Макарова

Популярный шоумен и актриса провели торжественную церемонию
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Ведущими первого в Воронеже общегородского выпускного стали знаменитый шоумен Тимур Родригез и актриса Ирина Макарова. Их личность, как и имя музыкального гостя, не раскрывали до самого конца. Выпускникам оставалось только предполагать, кто же своим присутствием украсит их праздник.

Ранее было известно лишь, что ведущим будет популярный артист с опытом ведения массовых мероприятий не менее 10 лет. Его возраст: от 35 до 40 лет. У приглашенной звезды должен быть популярный аккаунт в одной из социальных сетей с не менее 680 тысячами подписчиков. За работу он получит один миллион 39 тысяч рублей.

Напомним, общегородской выпускной проводится в Воронеже впервые. В парке «Алые паруса» собрались почти четыре тысячи ребят. Для них подготовлено множество фотозон, развлекательных и спортивных площадок.

Прямую трансляцию первого общегородского выпускного в Воронеже можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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