Первый общегородской выпускной в Воронеже 2019: прямая трансляция

Общегородской выпускной в Воронеже проходит в эти минуты в парке «Алые паруса». Это первое подобное мероприятие в нашем городе. Воронежская администрация не один год изучала опыт крупных городов таких, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, в которых традиционно проводятся общегородские выпускные. В итоге чиновники решили, что торжество такого масштаба выгоднее с финансовой точки зрения для ребят и их родителей, и, безусловно, ярче по полученным в итоге эмоциям.

В празднике принимают участие почти четыре тысячи выпускников, еще около 1300 решили отмечать окончание школы в традиционной форме: в кафе и ресторанах. Для ребят подготовили множество тематических площадок, фотозон, необычный фейерверк и выступление приглашенных звезд.

Подробнее о том, что происходит на празднике - смотрите и читайте в нашей онлайн-трансляции.