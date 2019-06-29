Воронежские выпускники 2019 года о себе: «Самые безбашенные, блестящие и юморные»

Больше пяти тысяч ребят выпустились в 2019-м году из школ Воронежа. И, конечно, у каждого их них свои особенные отношения с тем местом, где они учились, и с людьми, которые сопровождали их на этом пути. 28 июня в парк «Алые паруса» прошел первый в Воронеже общегородской выпускной (подробнее о торжестве - в окончании материала). «Комсомолка» пообщалась с ребятами, которые решили отметить окончание школы не традиционным походом в кафе, а посещением масштабного праздника.

Чтобы понять, какие же они эти воронежские выпускники 2019 года, мы попросили их сделать две вещи. Первое, дополнить номинацию «Самая(ый) ...» любым прилагательным или словосочетанием так, чтобы получившаяся фраза характеризовала отвечающего в праздничный вечер. Выбор пункта, по которому выпускник считает себя лучшим, нужно было еще хотя бы немного обосновать. Второе момент - рассказать наиболее интересную историю из школьной жизни. Итак, начинаем.

На общегородской выпускной пришло чуть меньше четырех тысяч человек.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Дарья Тюрина, выпускница 94-й школы.

Номинация: «Самая блестящая».

- Я вся в пайетках и кружеве. Захотелось на выпускной дерзкий, а не нежный наряд.

История из школьной жизни:

- Уже в одиннадцатом классе мы убегали из школы в «Пятерочку», хотя нам нельзя уходить. Приходилось подлазили под турникеты, чтобы нас не заметила охрана и камеры. Ну все-таки выпускники уже, можно что-нибудь нарушить.

Даша Тюрина и ее необычный наряд.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Елизавета Сафонова, выпускница 76-й школы.

Номинация: «Самая спортивная».

- Здесь все просто: я двукратная чемпионка Европы, призер первенства чемпионата мира и мастер спорта по спортивной акробатике.

Наиболее яркое воспоминание:

- Больше всего запомнилась школьная дискотека на этот Новый год. Мой одноклассник из-за ревности разбил окно. История не связана со мной, просто мы все это видели. Скорую даже пришлось вызывать.

Лиза Сафонова - титулованная спортсменка.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Александр Бабаскин, выпускник 93-й школа.

Номинация: «Самый юморной».

- Ничего не воспринимаю всерьез. Люблю шутки, приколы. Могу все перевести в юмор.

История:

- В восьмом классе, я пошел за водой, чтобы убрать в классе. Вроде бы слегка повернул кран, но его сорвало. Затопило весь третий этаж школы. Думал, что мне сильно попадет, но обошлось. Оказалось, не я виноват.

Саша может все перевести в шутку.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Алена Сысоева, гимназия № 7.

Номинация: «Самый веселый человек из своего класса».

- Больше половины ребят после концерта Белорусских уехали. Хотя мы веселились, прекрасно проводили время. Нам было все равно на тучи, дождь и другие обстоятельства. А теперь остались немногие.

Важное школьное воспоминание:

- Больше всего запомнился сам приход в гимназию. Мы переехали из другого города, мне было лет девять. Идти в новый коллектив всегда страшно. Но благодаря одноклассникам, учителям, все прошло здорово.

Алена признательна педагогам и одноклассникам за то, как они ее приняли.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Даша Миролюбова, гимназия имени академика Н.Г.Басова.

Номинация: «Самый креативный костюм».

- Все говорят, что я пришла в пижаме. Никто не понимает, что сейчас это модно. Целые серии выпускают, люди по городу так ходят.

Наиболее яркое впечатление от школы:

- Больше всего я буду скучать по котлеткам в столовой, вообще по еде. Она была божественной. Я всегда брала рис, квашенную капусту и мясо по-французски. Думаю после выпуска приходить в школу, говорить, что к учителям, а сама – в столовку поесть.

Такого костюма точно ни у кого не было!Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Виктория Нестругина, школа № 52.

Номинация: «Самая танцующая».

- Я уже пять лет занимаюсь восточными танцами, современными, в том числе и вогом, почти два года.

Запомнившийся случай:

- Однажды, это был класс пятый-шестой, нас почему-то было очень мало. Мы решили не идти на английский и закрылись изнутри в своем классе. После этого нам влетело, пришлось писать объяснительные.

Вика давно увлекается танцами.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Донская Юлия, выпускница гимназии №7.

Номинация: «Самая счастливая».

- Потому что наконец-то закончилась школа. Кто-то грустит и плачет, но для меня это самый радостный день. Наверное, даже когда замуж выйду не буду так хорошо себя чувствовать.

Яркое воспоминание:

- Сегодня зашла в школу и поняла, что больше не приду сюда. Не увижу это здание, людей. Это самое запоминающееся событие. Мне кажется, положительные эмоции будут переполнять меня еще месяц.

Юля рада, что учеба в школе закончилась.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Анжелика Рыбалко, школа № 70.

Номинация: «Самая летняя».

- Номинация очевидна. Посмотрите на меня: явно оделась по погоде.

Школьная история:

- Самое яркое впечатление последний учебный день. Мы всю школу залили водой. Сделали это, конечно, специально. На улице стояла жара, и мы начали обливаться из бутылок. Так продолжалось весь день, и на нас даже никто не ругался.

Пасмурная погода не заставила Анжелику отказаться от праздничного наряда.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Дмитрий Черный, школа №94.

Номинация: «Самый грустный».

- Особо нет настроения. Я не грущу по школе, и не погода меня расстроила. Просто хотелось бы расслабиться в полную меру, но нельзя. Придется делать это не сегодня.

Запомнившийся случай:

- В классе седьмом или восьмом нечаянно запутался в шторках, упал и сломал пианино. Было жестко, и очень хорошо запомнилось.

Сломанное пианино - самое яркое впечатление Дмитрия.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ольга Косякина, выпускница 73-й школы.

Номинация: «Самая обычная».

- У меня не самое лучшее платье, чтобы быть самой эффектной или красивой. Я не очень хорошо сдала ЕГЭ, чтобы назвать себя, например, самой умной. Так что я самая обычная. По экзаменам мне пришли не все результаты, возможно, я провалилась и вообще никуда не поступлю. Точно узнаю об этом позже, а сегодня просто повеселюсь.

Воспоминание о школе:

- Проводили День детства, который давал нам некую свободу. Можно было прийти в короткой юбке или с распущенными волосами, и тебе ничего не скажут. Мы целый день так ходили, пели песни под гитару. Было здорово. Я люблю свою школу за знания, которые она мне дала и за истории, которые зачастую даже не могу рассказывать.

Оля говорит, что она обычная выпускница.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Егор Неласов, школа №1.

Номинация: «Самый громко орущий на рейве человек».

- Я бы точно попал в топ-3 тех, кто громче всех кричал, когда на главной сцене выступал Тима Белорусских. Это 100%.

История:

- На ум приходят те, что нельзя рассказывать. Из разрешенного: прогулы. В первую очередь, иногда пропускал занятия из-за сложных работ, по которым не хотелось получить плохие оценки, но оказывался к ним не готов. Второе, в старших классах мы уже знали, какие предметы не очень нужны для поступления. Например, физру можно было прогулять. И третье, просто минутная слабость. Хотелось полежать лишний день. Возвращался домой, после того, как родители уходили на работу, либо прикидывался больным.

Слышали шум ночью 29-го, доносящийся из "Алых парусов"? Так это Егор кричал.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Анна Подорская, выпускница школы №90.

Номинация: «Самая безбашенная».

- Многие пришли на праздник в удобных костюмах, а я в платье с длинным шлейфом. Посторонние наступают на подол, я сама спотыкаюсь об него, он попадает в лужи. Но я справляюсь. Изначально хотела купить нормальное платье, чтобы потом его носить. Но увидела это и влюбилась.

Школьное воспоминание:

- Самые яркие моменты были в девятом классе, когда нас было 33 человека. Мы много вместе ездили по заповедникам, музеям, вместе отдыхали в кафе. А потом многие ушли в колледжи, техникумы, и нас осталось девять человек всего. Стало грустно.

Аня не побоялась надеть на праздник платье с длинны шлейфом.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Дарья Городова, школа № 73.

Номинация: «Самая красивая».

- Такая номинация, потому что сегодня мне сделали очень красивые макияж и прическу. Правда, погода попыталась их немного испортить.

История:

- Конечно, это прогулы уроков. Однажды я очень сильно поругалась с учителем информатики, сказала, чтобы мне сразу «н» ставили, и ушла. Так меня вместе с завучем по всей школе разыскивали. В итоге мне сильно влетело.

Даша стала для себя на празднике самой красивой.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Ирина Мыздрикова, выпускница 70-й школы.

Номинация: «Самая серьезная».

- Потому что решила надеть строгий костюмчик.

Случай из школьной жизни:

- Это было уже в 11 классе. Мы сидели на уроке географии, и завуч довела нас до слез. Она говорила, какими мы будем взрослыми. Сказала, что любит нас и ценит. Это было так трогательно и мило, что мы расплакались. А еще она попросила нас не есть чипсы, и детей ими не кормить.

Серьезную Иру завуч растрогала до слез.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Братья Александр и Виктор Ким, выпускники школы №80.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Самый харизматичный» Артем Гостев из школы №93.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Семен, выпускник тоже 93-й школы рассказывает такой случай: «Нас заставили убирать старые книжки в кладовке, а там был огнетушитель. Вот мы им и воспользовались. Весь следующий день убирали помещение».Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Непосредственно о самом празднике. Общегородской выпускной в Воронеже провели в этом году впервые, основываясь на опыте крупных городов таких, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Чиновники решили, что торжество такого масштаба выгоднее с финансовой точки зрения для ребят и их родителей, и, безусловно, ярче по полученным в итоге эмоциям.

В Воронеже согласились принять участие в таком торжестве чуть меньше четырех тысяч ребят. Еще около 1300 простились со школой в кафе и ресторанах.

С восьми часов вечера 28 июня прибывавших в «Алые парусах» выпускников и сопровождающих их учителей (родителей на праздник не пропускали) встречали ведущие на красной дорожке. По всей территории установили подсвечивающиеся арт-объекты, расположили фотозоны и различные тематические площадки. По отзывам выпускников, чаще остальных ребята посещали фолк-площадки (лагерь реконструкторов, рыцарский турнир, средневековая музыка) и «Хогвартс» (здесь можно было поиграть в квиддич или поучаствовать в викторине).

- Нам нравится, как все устроили. Вполне комфортно, тем более что проводится праздник в первый раз, - поделились впечатлениями мальчишки-выпускники из школы №93. А вот девушки из их же учебного заведения немного понегодовали из-за плохой погоды, которая пришла в Воронеж этим вечером.

- Из-за дождя и ветра холодно. Нужно надевать дождевик и постоянно двигаться, - пожаловались девчонки.

Кстати, многие ребята после вручения аттестатов в школе переодевались в обычную, практически повседневную одежду: толстовки и джинсы. Выпускницы, которые все-таки решали быть красивыми до конца надевали поверх платьев куртки и пиджаки.

В одиннадцать часов лазерным и пиротехническим шоу началась торжественная часть. На сцене появились известные ведущие - шоумен Тимур Родригез и актриса Ирина Макарова. Затем мэр города Вадим Кстенин наградил наиболее отличившихся выпускников. После чего для ребят выступили шоу-балет и барабанщики. Но, конечно, больше всего собравшиеся ждали появления приглашенной звезды - рэпера Тимы Белорусских.

- Честно, не возлагал особых надежд. Как говорится, чем меньше ожидаешь, тем меньше разочаровываешься. Но на деле оказалось все выше предполагаемого уровня. Номера хорошие. Активности тоже интересные. Очередей, правда, много, - рассказал выпускник Егор. - Везде музыка играет, люди танцуют. Казалось, что будет не очень, но атмосфера приятная. Некоторые, наверное, пришли ради Тимы Белорусских. После его выступления людей стало гораздо меньше. Но я не сильно заморачивался.