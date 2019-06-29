На общегородском выпускном в Воронеже выступил Тима Белорусских

СЕГОДНЯ 00:29 2019-06-29T00:29:07+03:00

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Популярный хип-хоп исполнитель Тима Белорусских выступил на первом в Воронеже общегородском выпускном. Администрация города до последнего держала имя певца в секрете. Однако практически все ждали на торжестве именного этого певца, потому что, согласно расписанию концертов Тимы Белорусских, именно в столицу Черноземья он планировал отправиться 28 июня. К тому же, многие ребята в беседах с представителями мэрии высказывали желание увидеть Белорусских.

Напомним, в мае на сайте госзакупок появилась информация с требованиями для приглашенной звезды на выпускной. По документам, артисту должно быть от 18 до 22 лет. В его песнях не должны быть призывов ни к чему аморальному или запрещенному. Также композиции артиста должны иметь категорию 14+, а его аккаунт в соцсетях - не менее 650 тысяч подписчиков. Гонорар за выступление составит один миллион 820 тысяч рублей.

Прямая трансляция первого общегородского выпускного в Воронеже - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU