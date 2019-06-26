В Воронеже перекроют улицу на время общегородского выпускного

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-26T09:51:14+03:00

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Чтобы первый общегородской выпускной в парке «Алые паруса» удался и прошел без эксцессов, будет закрыто движение по улице Арзамасской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Так, 28 июня уже с 8:00 будет запрещена парковка на улице Арзамасской (от Ленинского проспекта до улицы МОПРа). Кроме того, вы не сможете оставить свою машину и на участке Ленинского проспекта (от дома №91 до дома №79 и в районе дома №75а).

Уже с 18:00 в тот же день и до окончания мероприятия будет закрыто движение транспорта по улице Арзамасской (от Ленинского проспекта до улицы МОПРа). А с 20:30 до 22:30, когда будут приезжать автобусы с выпускниками, нельзя будет проехать и по участку улицы МОПРа (от дома № 8б до улицы Арзамасской).

Предположительно, ограничения будут действовать до 7:00 29 июня.

Напомним, в мэрии Воронежа скорректировали время закрытия парка «Алые паруса». В популярное рекреационное место ограничат посещение из-за общегородского выпускного, там уже начали монтировать сцену для праздника. Закроют парк с утра 26 июня, а не в 20.00 как планировалось ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU