В Воронеже определили, кто организует общегородской выпускной

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-06T10:13:52+03:00

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Городская администрация Воронежа определила подрядчика для организации первого общегородского выпускного. Праздник доверят проводить за сумму 7,7 млн рублей компании EXPO Event-Hall - организация стала единственным участником торгов.

Фирма должна предложить мэрии по две кандидатуры главной рэп-звезды вечера и ведущего, в аккаунтах которых должно быть не менее 650 тыс. подписчиков. Треки артиста должны иметь возрастное ограничение 14+ и не призывать к аморальному образу жизни, употреблению наркотиков и алкоголя. По неподтвержденным данным, выступать 28 июня для воронежских выпускников будет Тима Белорусских.

Организатор праздника смонтирует сцены, оснастит их световым и музыкальным оборудованием, обеспечит оборудование для спецэффектов - генераторы дыма, огня, криогенераторы, конфетти-пушки.

Напомним, на выпускном в парке «Алые паруса», который начнется 28 июня в 20.30, будут также работать ди-джеи, 20 «живых статуй» - героев популярных романов и фильмов, пневмопушки с мишурой и серпантином, пиротехнические фонтаны холодного огня. Завершит вечер пенная вечеринка с участием творческого коллектива продюсерского центра Максима Фадеева и выступление кавер-группы, исполняющей хиты 80-90-х годов.

Праздник продлится до пяти утра 29 июня. Вход для учителей и выпускников будет бесплатным (по идентификационным браслетам). Родителей в парк не пропустят. Охранять выпускников будут ЧОП и полиция, на площадке будут дежурить спасатели, пожарные и бригады «Скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU