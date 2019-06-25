Воронежский парк "Алые паруса" закроют для посетителей с утра 26 июня

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-25T15:48:10+03:00

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В мэрии Воронежа скорректировали время закрытия парка "Алые паруса". Напомним, в популярное рекреационное место ограничат посещение из-за общегородского выпускного, там уже начали монтировать сцену для праздника. Закроют парк с утра 26 июня, а не в 20.00 как планировалось ранее. Время ограничения доступа в парк увеличилось не только из-за большого фронта работ по подготовке праздника, но и в связи с утренней обработкой зеленой зоны от комаров и клещей.

Напомним, 26 июня дезинсекция пройдет также в Центральном парке, в «Дельфине», сквере «Чайка», а 27 июня - в лесопарке Оптимистов. Воздержитесь от посещения этих территорий в с 9.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU