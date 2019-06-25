2019-06-25T15:48:10+03:00
Общество

Воронежский парк "Алые паруса" закроют для посетителей с утра 26 июня

Ранее это планировалось сделать вечером
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В мэрии Воронежа скорректировали время закрытия парка "Алые паруса". Напомним, в популярное рекреационное место ограничат посещение из-за общегородского выпускного, там уже начали монтировать сцену для праздника. Закроют парк с утра 26 июня, а не в 20.00 как планировалось ранее. Время ограничения доступа в парк увеличилось не только из-за большого фронта работ по подготовке праздника, но и в связи с утренней обработкой зеленой зоны от комаров и клещей.

Напомним, 26 июня дезинсекция пройдет также в Центральном парке, в «Дельфине», сквере «Чайка», а 27 июня - в лесопарке Оптимистов. Воздержитесь от посещения этих территорий в с 9.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Землю с воронежских братских захоронений разместят в главном храме Вооруженных Сил
В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды в июле 2019 года
В Воронеже пропала 17-летняя девушка
В Воронежской области подорожал проезд на пригородных автобусах
Воронежский хор выступит на открытии международного психологического конгресса
Кошмар на улице вязов
В Воронеже вор залез в цех через вентиляцию и подхватил там страшную чесотку
Трансляцию спектакля Воронежского драмтеатра покажет «Яндекс»
Под Воронежем загорелся лес заповедника
Правительство Воронежской области о скандале в онкодиспансере: «Такую технику сейчас запрещают»
В Воронеже осудили сотрудницу налоговой, которая помогла предпринимателю уклониться от уплаты НДС на 5 млн руб
Полицейские установили виновника ДТП в центре Воронежа, в котором погибла 40-летняя женщина
В Воронежской области мужчина угнал «Ладу» и врезался на ней в столб
С предпринимателей Ленинского района Воронежа стрясли миллион рублей долгов по выплате налогов
За сутки мошенники украли у жителей Воронежской области 380 тысяч рублей
В Воронежской области власти закупят еще 57 автобусов