Общегородской выпускной за 7,7 млн: для воронежцев выступит популярный хип-хоп исполнитель

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-13T14:19:04+03:00

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На первом общегородском выпускном в Воронеже выступит известный хип-хоп или рэп исполнитель. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 8 мая.

Согласно документам, артисту должно быть от 18 до 22 лет. В его песнях не должны быть призывов к аморальному образу жизни, употреблению наркотических и алкогольных веществ, затрагиваться вопросы религии, политики и межнациональных отношений. Нужно, чтобы треки исполнителя входили в состав актуальных национальных чартов и имели рейтинг не ниже 10 места в не менее трех популярных российских топ-чартах за 2018-2019 годы. Также композиции артиста должны иметь категорию 14+, а его аккаунт в соцсетях - не менее 650 тысяч подписчиков. Выступление приглашенной звезды продлится не меньше часа. Гонорар за это составит один миллион 820 тысяч рублей.

Что же касается главного ведущего, который также своим присутствием украсит выпускной, то им станет популярный артист с опытом ведения массовых мероприятий не менее 10 лет. Его возраст: от 35 до 40 лет. У ведущего должен быть популярный аккаунт в одной из социальных сетей с не менее 680 тысячами подписчиков. За работу он получит один миллион 39 тысяч рублей.

Всего же на организацию первого общегородского выпускного выпускного воронежские власти потратят 7 млн 727 тысяч рублей.

Добавим, что администрация Воронежа не планирует раскрывать имена приглашенных звезд до самого торжества. Информация держится в секрете, чтобы сделать ребятам сюрприз.

Напомним, первый общегородской выпускной в Воронеже пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. По предварительным оценкам, в торжестве примут участие 4 800 выпускников и около тысячи взрослых. Пропускать в парк их будут по электронным браслетам, которые сработают один раз на вход и раз на выход. Бесплатно выпускникам будут раздавать только воду. Для организации питания, за которое придется платить, привлекут порядка десяти операторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU