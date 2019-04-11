Воронежский общегородской выпускной 2019: подробности организации и развлекательной программы

Первый общегородской выпускной в Воронеже пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. По предварительным оценкам, в торжестве примут участие 4 800 выпускников и около тысячи взрослых. Такие выпускные традиционно проходят в 19 крупных городах нашей страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Почему воронежская администрация решила пойти по их пути, рассказала руководитель городского управления образования Любовь Кулакова.

- Мы присматривались к этой идее несколько лет. Изучали опыт других городов. И решили попробовать такой формат. У него есть определенно несколько плюсов. Первый - большой городской праздник это в принципе правильно, правильнее, чем ресторанный выпускной. Второй - точка зрения родителей. Нас много раз просили сделать так, чтобы праздник был не таким затратным. Ведь нужно арендовать помещение, оплатить еду, фото-видео съемку. Особенно страдали те семьи, в которых достаток не очень большой. Мы прислушались к общественности: общегородской выпускной будет бесплатным. Третье преимущество - безопасность. Единый праздник позволит сосредоточить все усилия правоохранителей в одном месте, - объяснила мотивацию администрации Любовь Анатольевна.

Любовь Кулакова/ фото пресс-службы мэрии.

А теперь пройдемся по всем организационным и процедурным моментам.

Почему именно «Алые паруса»?

Мэрия Воронежа рассматривали три места для проведения общегородского выпускного: «Алые паруса», Центральный парк и Адмиралтейскую площадь. Каждое из них проверяли по важным критериям вместе с чрезвычайными ведомствами. Выбрали именно это, в первую очередь, потому что парк огорожен по всему периметру и не граничит с серьезными лесными массивами. То есть на территорию не попадут посторонние. Второй момент: по всей площади «Алых парусов» установлены камеры и освещение (на Адмиралтейке пришлось бы устанавливать дополнительные осветительные приборы). Также в парке хорошая инфраструктура: уже есть зонирование, готовые площадки, урны, лавочки и т.д. Центральный парк не выбрали из-за сложного ландшафта и большой территории.

Кто участвует?

Общегородской выпускной - дело добровольное. Как мы уже сказали выше, почти пять тысяч одиннадцатиклассников согласились на такое торжество. Порядка 1 400 ребят отказались. Они будут отмечать выпускной в традиционной форме -кафе, рестораны. Что касается общегородского праздника, также на нем будут присутствовать организаторы и сопровождающие педагоги, а вот родителей - нет. Возможно, для мам и пап организуют прямую трансляцию с торжественной церемонии. Для этого администрации надо решить некоторые технические вопросы.

Как будут пропускать на праздник?

Все выпускники прибывают в парк строго колонами с педагогом. Затем им нужно будет пройти два контроля. Первый - через рамку металлоискателя, второй - пропуск по специальным электронным браслетам. Он работает один раз на вход и один раз на выход. Передать браслет, использовать его повторно, чтобы провести друзей, - не получится. Также охрана на входе будет обращать внимание на состояние ребят. Пьяных выпускников впускать не будут. К тому же, из соображений безопасности запрещено проносить еду, напитки, алкоголь, наркотики, чемоданы, свертки, стеклянную посуду, большие пакеты, острые предметы, ценные вещи. В то же время организаторы советуют взять с собой дождевики и запастись удобной обувью.

Стоит ли опасаться воды?

«Алые паруса» граничат с береговой линией, конечно, из-за этого могут возникать опасения особенно у родителей. Как пояснили в управлении образования и молодежной политики, на пляже установят сцену, ее обнесут турникетами в несколько рядом, чтобы обеспечить техническую зону. Таким образом, прохода к воде не будет. Но на всякий случай на воде будет дежурить ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам), чтобы никто не приплыл к выпускникам.

Будут ли кормить?

Бесплатно выпускникам будут раздавать только воду. Для организации питания, за которое придется платить, привлекут порядка десяти операторов. Управление образования уверяет: точки с едой будут на любой вкус и кошелек, как с ресторанными блюдами, так и с бутербродами и соком. Все зависит от предпочтений и материальных возможностей.

Что касается уборных: помимо стационарных помещений, организаторы обещают развернуть большое количество биотуалетов по всей территории парка.

Как ребята будут покидать парк?

Выход начнется с четырех часов утра в сопровождении педагога. Если ребенок захочет уйти раньше, то его должен будет встретить родитель и написать расписку. В случае невозможности мамой или папой забрать свое чадо, его доставит домой специальная машина, которая будет дежурить. Но нужно понимать, что это не служба такси. Такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке. В целом администрация города настаивает на организованном выезде.

Кстати, на время проведения выпускного Ленинский проспект перекроют от остановки «Ильича» до «Гвардейской». Так что родителям, которые приедут за своими детьми придется парковаться до указанного участка, а потом идти пешком.

Какие развлечения ждут выпускников?

Культурная программа, безусловно, один из наиболее важных моментов, который волнует выпускников. Руководитель профильного городского управления Андрей Харитонов рассказал, что на входе в парк у ребят практически красная дорожка. Ведущий громко объявит прибывшую школу и возьмет интервью у нескольких выпускников. Добавят праздничности залпы конфетти из пневмопушек и пиротехнические фонтаны холодного огня.

Андрей Харитонов/ фото пресс-службы мэрии.

Далее на аллее расположатся «живые статуи», изображающие героев популярных романов и фильмов. Рядом оборудуют еще несколько фотозон (фотографы будут работать всю ночь, бесплатно), караоке, танцевальную площадку, интерактивные спортивные зоны, лагерь реконструкторов со средневековым оружием и т.д. Они будут функционировать всю ночь, за исключением одного часа - с 23:00 до 24:00. В это время на главной сцене пройдет торжественная церемония. Во время нее наградят наиболее отличившихся выпускников. Вести ее будет известный ведущий. Кто именно - держится в секрете.

Около полуночи начнется выступление приглашенной звезды. Пока непонятно, кто конкретно приедет, организаторы ведут переговоры с 10 молодежными поп-звездами. После ожидается пенная вечеринка, ее будет сопровождать концерт коллектива продюсерского центра Максима Фадеева. Завершится праздник выступлением кавер-группы, исполняющей хиты 80-90-х.

P.S. Администрация города добавляет, что сейчас еще есть возможность скорректировать программу. На сайте мэрии размещена форма обратной связи. С ее помощью школьники могут написать, какие мастер-классы, квесты и площадки хотели бы увидеть на торжестве. Организаторы обещает максимально учесть пожелания выпускников.