Общегородской выпускной в Воронеже 2019: пенная вечеринка, "огненные" фонтаны и приглашенная звезда

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-05T08:53:15+03:00

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Чиновники рассказали подробности проведения первого в Воронеже общегородского выпускного. 4 апреля в школе №102 представители мэрии обсудили детали праздника с выпускниками и членами общественных организаций.

Особое внимание уделили презентации развлекательной программы мероприятия. Руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов рассказал, что на входе в парк у ребят практически красная дорожка. Ведущий громко объявит прибывшую школу и возьмет интервью у нескольких выпускников. Добавят праздничности залпы конфетти из пневмопушек и пиротехнические фонтаны холодного огня.

Далее на аллее расположатся «живые статуи», изображающие героев популярных романов и фильмов. Рядом оборудуют еще несколько фотозон (фотографы будут работать всю ночь, бесплатно), караоке, танцевальную площадку, интерактивные спортивные зоны, лагерь реконструкторов со средневековым оружием и т.д. Они будут функционировать всю ночь, за исключением одного часа - с 23:00 до 24:00. В это время на главной сцене пройдет торжественная церемония. Во время нее наградят наиболее отличившихся выпускников.

Около полуночи начнется выступление приглашенной звезды. Пока непонятно, кто конкретно приедет, организаторы ведут переговоры. После ожидается пенная вечеринка, ее будет сопровождать концерт коллектива продюсерского центра Максима Фадеева. Завершится праздник выступлением кавер-группы.

Обсуждение выпускного в школе №102.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, праздник пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. По предварительным оценкам, в мероприятии примут участие 4 800 выпускников и около тысячи педагогов. Прибывать в парк ребята будут организованными колонами в сопровождении учителей. Для пропуска в парк выпускники получат специальные идентификационные браслеты, которые сработают только по одному разу на входе и выходе. Таким образом организаторы исключили передачу браслетов другим людям. Покидать территорию ребята будут также группой. Уйти раньше можно только под расписку родителя. Он должен встретить ребенка на выходе из парка. Кстати, во время проведения общегородского выпускного Ленинский проспект будет перекрыт от остановки «Ильича» до «Гвардейской».

Подробнее о проведении первого в Воронеже общегородского выпускного читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU