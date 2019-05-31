В Воронежской области после столкновения «Лады» с трактором погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-31T10:15:32+03:00

А водителя легковушки увезли в больницу

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Стали известны подробности аварии, случившейся поздним вечером 30 мая в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района. Напомним, там столкнулись 14-я «Лада» и трактор.

- ДТП случилось в 23.20. «Лада» врезалась в ехавший впереди трактор «Беларусь» с прицепом для разбрасывания удобрений, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – В аварии погибла 54-летняя женщина, ехавшая в легковой машине. Травмы, потребовавшие госпитализации, получил водитель «Лады», местный житель, ровесник погибшей. Трактористу, 38-летнему жителю Воронежской области, по предварительным данным, помощь врачей не понадобилась.

Напомним, утром 31 мая в селе Лосево Павловского района грузовик «Рено» врезался в фуры «МАН» и «Вольво». Водители французского и немецкого большегрузов погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU