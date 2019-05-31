В Воронежской области «Лада» врезалась в трактор: есть пострадавший
В четверг, 30 мая, поздним вечером в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района произошло ДТП.
- Об аварии в дежурную часть сообщили в 23.21, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ДТП выезжали три специалиста пожарной части № 93 на одной пожарной машине. Они помогали ликвидировать последствия столкновения «ВАЗ-2114» и трактора. По оперативной информации, в результате аварии ранен один человек.
Обстоятельства ДТП продолжают выяснять. Напомним, около четырех утра 31 мая в селе Лосево Павловского района столкнулись три грузовика: "Рено", "Фольксваген" и "Вольво". В ДТП также есть один раненый.
ИСТОЧНИК KP.RU