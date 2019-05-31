В утреннем ДТП в Воронежской области погибли два водителя

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-31T09:03:03+03:00

От одной из фур практически ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

Утренняя авария в селе Лосево Павловском районе, в которой, по предварительным данным, был один пострадавший, оказалась гораздо страшнее.

- Водитель грузовика «Рено» с номерами Белгородской области, ехавший на юг, вылетел на встречную полосу. Там он врезался в две фуры: «МАН», за рулем которого был 49-летний житель Ростовской области и «Вольво», которым управлял 47-летний житель Краснодарского края, - рассказали в отделе пропаганды регионального ГИБДД. – Шоферов «Рено» и «МАНа» отвезли в больницу, где они умерли.

На месте ЧП работают следователи полиции Павловского района и инспекторы ГИБДД. Они продолжают выяснять обстоятельства аварии. Сейчас движение на 670 километре трассы «Дон», где произошла авария, организовано только по одной полосе, причем в реверсном режиме.

По дороге рассыпались продукты.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Один грузовик практически ушел в отбойник, а другой выехал на "встречку".Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU