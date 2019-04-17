Дальнобойщикам запретят по выходным проезжать по участку Лосево – Павловск в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-17T16:20:46+03:00

Изменить размер текста: A A

До высокого летнего сезона 2020 года обход Лосево и Павловска будет построен (участок автомобильной дороги М–4 «Дон» км 633 – км 715). Сейчас там идут активные работы. Об этом стало известно 17 апреля во время встречи губернатора Александра Гусева с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко.

Также было решено изучить возможности для создания площадок для малого и среднего бизнеса и предусмотреть подъезды к ним. Была поставлена задача – не допустить несанкционированную торговлю на новом участке.

Кроме того, на строящемся участке дороги будет размещено 6 площадок для отдыха и парная многофункциональная зона.

Был рассмотрен и вопрос, связанный с введением временного ограничения движения грузовиков в дневное время в выходные дни на участке Лосево – Павловск. Запрет может вступить в действие уже во второй половине мая, когда завершится учебный год. Это позволит уменьшить пробки и заторы на проблемном участке.

Правда, речь идет о запрете только для транзитных грузовиков. На местных водителей ограничение не будет распространяться. Контроль будет осуществляться на постах весового контроля.

Кстати, ранее водитель-дальнобойщик рассказал "КП", что такая мера властей может привести к печальным последствиям для дорожной сети региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Лосево: "Из-за пробки тысячи водителей мусорят и справляют нужду под нашими окнами". Как на трассе М-4 "Дон" дальнобойщики воюют с "обочечниками", а селяне зарабатывают на туристах. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU