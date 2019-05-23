Водителя, сбившего 15-летнюю девочку у воронежского ТРЦ «Град», оставили под подпиской о невыезде
23 мая Центральный районный суд Воронежа оставил 56-летнего местного жителя под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Напомним, по факту аварии у ТРЦ Сити-парк «Град», находящегося в Рамонском районе, полицейские возбудили уголовное дело. Авария случилась 12 мая. «Лада-Гранта», за рулем которой был 56-летний воронежец, сбила 15-летнюю девушку, ученицу Рамонского лицея, переходившую дорогу по «зебре». Она уже почти достигла «островка безопасности» и тут ее ударила машина. Этот момент попал на видео.
Девочку отвезли в больницу, несколько дней она лежала в коме и только на выходных пришла в сознание. Вскоре после ДТП ее одноклассники обратились в облдуму с просьбой построить у «Града» надземный переход. Как вариант временного решения проблемы - поставить на «зебре» светофор. Вскоре после обращения детей власти сообщили о планах по строительству сразу нескольких надземных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU