Водителя, сбившего 15-летнюю девочку у воронежского ТРЦ «Град», оставили под подпиской о невыезде

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-23T15:34:44+03:00

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23 мая Центральный районный суд Воронежа оставил 56-летнего местного жителя под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, по факту аварии у ТРЦ Сити-парк «Град», находящегося в Рамонском районе, полицейские возбудили уголовное дело. Авария случилась 12 мая. «Лада-Гранта», за рулем которой был 56-летний воронежец, сбила 15-летнюю девушку, ученицу Рамонского лицея, переходившую дорогу по «зебре». Она уже почти достигла «островка безопасности» и тут ее ударила машина. Этот момент попал на видео.

Девочку отвезли в больницу, несколько дней она лежала в коме и только на выходных пришла в сознание. Вскоре после ДТП ее одноклассники обратились в облдуму с просьбой построить у «Града» надземный переход. Как вариант временного решения проблемы - поставить на «зебре» светофор. Вскоре после обращения детей власти сообщили о планах по строительству сразу нескольких надземных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU