2019-05-13T16:38:39+03:00
Происшествия

На видео попал момент, когда у «Града» «Лада» сбивает 15-летнюю девушку

Это уже далеко не первая авария с пострадавшими в этом месте на подъезде к Воронежу [видео]
Яков СТРОГОВ
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Через мгновение девушку собьют.Через мгновение девушку собьют.Фото: кадр с видео
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В сеть выложили видео аварии, случившейся 12 мая у ТРЦ «Град». Напомним, около двух часов дня «Лада-Гранта» сбила 15-летнюю девушку на нерегулируемой «зебре». На видео попал как раз этот момент. Девушке осталось перейти всего одну полосу. И тут вылетела «Лада». Девушку так ударило, что она перевернулась вверх ногами и после этого упала на асфальт. Почему 56-летний водитель не затормозил перед «зеброй», сейчас выясняют полицейские.

Родители девушки ищут очевидцев ДТП. Их попросили написать в личные сообщения по этой ссылке. Девушку отвезли в больницу, ее родные сообщают, что сейчас она в коме.

Напомним, 26 апреля на том же переходе насмерть сбили 43-летнюю женщину, живущую в Рамонском районе. Впоследствии оказалось, что она держала дома 80 кошек и 24 собаки. Сейчас животным пытаются найти новых хозяев.

Назрела необходимость сделать в этом месте надземный переход – об этом говорит число несчастных случаев. Увы, дисциплина некоторых водителей, по идее, обязанных тормозить перед ЛЮБОЙ «зеброй», оставляет желать лучшего.

Авария со сбитой 15-летней девушкой у ТРЦ "Град".

ИСТОЧНИК KP.RU

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