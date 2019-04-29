2019-04-29T18:05:54+03:00
Общество

Женщина, погибшая в ДТП у Сити-парка «Град», держала дома 80 кошек и 24 собаки

Сейчас этих животных пристраивают к добрым людям. Если вам нужен друг, отзовитесь
Юрий КОЗЛОВ
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Множество собак и кошек остались без хозяйки.Множество собак и кошек остались без хозяйки.Фото: ВКонтакте
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В одной из соцсетей появилась новая информация о женщине, сбитой насмерть утром 26 апреля у сити-парка «Град». Оказалось, что 43-летняя Виктория, жившая с пожилыми родителями в селе Хвощеватка Рамонского района в частном доме, приютила у себя 80 кошек и 24 собаки. Теперь пенсионерам, убитым горем, животные оказались не нужны.

- Среди собак много дворняжек, одну породистую – старенькую китайскую хохлатую – уже забрали, другую (молодую ксоло) еще пока не пристроили. Остальные дворняжки, - рассказала решившая заняться пристраиванием животных владелица приюта для собак «Верность» Татьяна Карлова. – А вот среди кошек породистых много – сфинксы, экзоты, персы.

Волонтер Ольга Гущанская, помогающая Татьяне, рассказала подробнее о ДТП, жертвой которого стала хозяйка животных:

- Виктория вышла из автобуса на стороне Ямного, напротив сити-парка «Град». И пошла через дорогу по «зебре» в направлении «Ашана». По двум полосам машины ее пропустили, а вот ехавшая по третьей с достаточной большой скоростью Chery Tiggo, которой рулила 35-летняя женщина из Воронежа, сбила. Очевидцы говорят, что перед ДТП автоледи разговаривала по телефону. 9 мая Виктории должно было исполниться 44 года...

Все, кто хочет приютить собак и кошек, просят звонить по телефонам 8-908-140-45-99 (Татьяна Карлова) и 8-903-852-00-88 (Ольга).

ИСТОЧНИК KP.RU

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