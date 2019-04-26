2019-04-26T11:23:29+03:00
Происшествия

Под Воронежем у Сити-парка «Град» насмерть сбили женщину

Пешеход шла по нерегулируемому переходу
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обстоятельства ЧП предстоит выяснить инспекторамОбстоятельства ЧП предстоит выяснить инспекторамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

26 апреля примерно в 7.30 неизвестная женщина погибла, когда переходила дорогу у ТРЦ Сити-парка «Град». На нерегулируемом пешеходном переходе она попала под колеса автомобиля Chery Tiggo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

За рулем иномарки была 35-летняя жительница Воронежа - она ехала в сторону Москвы. Сейчас инспекторам предстоит выяснить, почему же автомобилистка не заметила женщину на переходе и не успела вовремя остановиться. Личность пешехода также предстоит установить. На вид женщине около 30 лет.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 120 ДТП, из них в областном центре – 82, на федеральных трассах – 4, в районах области – 34. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа появится новый сквер
Житель Воронежской области «купил» у мошенников токарный станок за 112 тысяч рублей
В центре Воронежа для нанесения разметки перекрыли две полосы дороги
В Воронеже торговую сеть «МЕТРО» оштрафовали за множество нарушений
Под Воронежем женщина, у которой погибли на пожаре две дочери, получила за это условный срок
В Воронежской области отец зверски зарезал сына
Жители Воронежской области стали чаще тратить деньги на культурные мероприятия и фитнес
Накануне Красной горки планирует пожениться 181 пара из Воронежской области
В Воронеже прогремят грозы и резко похолодает
9 Мая воронежцы станцуют вальс "Синий платочек"
В Воронеже банда, «отмывавшая» деньги компаний, заработала 33 млн рублей
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей