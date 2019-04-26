Под Воронежем у Сити-парка «Град» насмерть сбили женщину

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-26T11:23:29+03:00

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26 апреля примерно в 7.30 неизвестная женщина погибла, когда переходила дорогу у ТРЦ Сити-парка «Град». На нерегулируемом пешеходном переходе она попала под колеса автомобиля Chery Tiggo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

За рулем иномарки была 35-летняя жительница Воронежа - она ехала в сторону Москвы. Сейчас инспекторам предстоит выяснить, почему же автомобилистка не заметила женщину на переходе и не успела вовремя остановиться. Личность пешехода также предстоит установить. На вид женщине около 30 лет.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 120 ДТП, из них в областном центре – 82, на федеральных трассах – 4, в районах области – 34. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU