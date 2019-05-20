У «Града» и не только: в Воронежской области появится около десяти надземных переходов

15-летняя девочка бежит по зебре. Автомобили, которые следуют в правом и среднем рядах, останавливаются. «Лада-Гранта» в левом ряду – нет... От удара девочка отлетает на несколько метров. Школьница осталась жива, она по-прежнему в тяжелом состоянии.

Эта авария произошла на переходе у сити-парка «Град» 12 мая. За две недели до этого, в конце апреля, в том же месте погибла женщина. Уже не хочется рассуждать, безопасны или нет переходы через шесть полос. Хочется просто прекратить бессмысленные ежемесячные жертвоприношения.

Авария со сбитой 15-летней девушкой у ТРЦ "Град".

На время поставят светофор

Как решить проблему, рассказал на радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) Константин Иванников, начальник дорожного надзора управления ГИБДД по Воронежской области.

- Участок у сити-парка – сложный. По переходу постоянно двигаются как работники, так и посетители. Ситуация усложнилась после того, как там сделали капремонт. Вместо четырех полос стало шесть – по три в каждом направлении.

В учреждении, на балансе которого находится участок - ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» - проблему понимают. Уже в этом году там планируется строительство надземного пешеходного перехода. Кроме того, в 2019-2020 годах должно произойти введение в эксплуатацию еще двух подобных объектов на дороге А-134: в сторону Воронежа от «Града» - у хутора Ветряк, и в сторону Москвы.

Мы понимаем, что не можем просто ждать появления надземного перехода. На время строительства должны выработать и реализовать определенные мероприятия. Уже действует ограничение скорости до 50 км/ч, выставляем приборы фото-видеофиксации. Кроме того, пришли к решению установить светофорный объект. Он будет работать временно – до тех пор, пока не построят надземный переход. Представители «Града» выразили желание поучаствовать в его установке.

В Лосево будет безопасней

Сложные для пешеходов участки есть не только на А-134, но и на М-4 «Дон». Надземные переходы будут строить и там. Об этом рассказала Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор».

- Несколько проектов в Воронежской области - уже в стадии прохождения экспертизы. Быстрее всего будут построены переходы недалеко от отеля «Яр» и у хутора Дядин (750-й километр трассы). В планах – еще пять надземных переходов на платном участке с 525 по 620 км. Рассчитываем на полную замену наземных переходов на надземные. Все они будут оборудованы подъемными механизмами для людей с ограниченными возможностями.

Уже к середине июня откроется еще один переход – в селе Лосево. Сейчас он на завершающей стадии работ. Он актуален сейчас, и будет актуален и после ввода в эксплуатацию обхода Лосево и Паловска. Там сохранится высокая интенсивность движения. Этот населенный пункт поделен трассой на две части, и с одной стороны - школа.