Одноклассники сбитой у «Града» школьницы просят власти сделать там надземный переход

СЕГОДНЯ 20:11 2019-05-17T20:11:51+03:00

В этом месте под Воронежем уже сбили насмерть женщину

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В понедельник, 13 мая, к председателю Воронежской облдумы Владимиру Нетесову пришло письмо учеников девятого класса Рамонского лицея. Дети, шокированные тем, что 12 мая на переходе возле ТРЦ «Град» сбили их одноклассницу (девочка сейчас впала в кому), попросили власти ускорить строительство в этом месте пешеходного моста либо по крайней мере поставить светофор.

По данным ГИБДД, с начала 2019 года в этом месте произошло четыре ДТП, в которых пострадали люди, в том числе два ребенка. 26 апреля «Черри-Тигго», за рулем которого сидела 35-летняя женщина, сбила насмерть 43-летнюю жительницу села Хвощеватка Рамонского района. Без хозяйки остались 80 кошек и 24 собаки, которым пришлось искать новых хозяев.

Депутаты облдумы направили губернатору письмо с предложением обратиться в Росавтодор и к министру транспорта Российской Федерации с просьбой ускорить выделение финансирования на строительство трех надземных пешеходных переходов у ТРЦ «Град», у хутора Ветряк и у логистического центра.

- Проектная документация на эти объекты общей стоимостью около 240 млн рублей разработана и получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, - рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

На заседании Комитета Воронежской облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности 15 мая его председатель Владимир Верзилин, долгие годы руководивший региональным ГИБДД, заявил:

- В ближайшие дни у этого перехода будет установлено дежурство экипажа ДПС. Также собираются оперативно смонтировать стационарную камеру фото- и видеофиксации нарушений правил. Пока оптимальное решение - установка временного светофора, оборудованного пешеходной кнопкой. Федеральное финансирование проекта предполагает довольно длительный период согласований, закупочных и иных процедур. Быстрее всего можно сделать светофора за счет коммерческих средств, в частности, при участии ТРЦ «Град».

Сейчас это предложение активно обсуждают. Если с коммерсантами договорятся, временный светофор будет работать до завершения строительства надземного перехода.

Авария со сбитой 15-летней девушкой у ТРЦ "Град".

ИСТОЧНИК KP.RU