2019-05-21T13:30:36+03:00
Происшествия

По поводу аварии у воронежского ТРЦ «Град», где «Лада» сбила 15-летнюю девушку, возбудили уголовное дело

Полицейские сделали это сразу после того, как медики определили, насколько тяжкий вред нанесен ее здоровью
Юрий КОЗЛОВ
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Через мгновение девушка попадет под машину.Через мгновение девушка попадет под машину.Фото: кадр с видео
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По факту аварии у сити-парка «Град», формально находящегося в Рамонском районе, полицейские возбудили уголовное дело. Напомним, авария случилась 12 мая. «Лада-Гранта», за рулем которой был 56-летний воронежец, сбила 15-летнюю девушку, ученицу Рамонского лицея, переходившую дорогу по «зебре». Она уже почти достигла «островка безопасности» и тут ее ударила машина. Этот момент попал на видео.

Девочку отвезли в больницу, несколько дней она лежала в коме и только на выходных пришла в сознание. Вскоре после ДТП ее одноклассники обратились в облдуму с просьбой построить у «Града» надземный переход. Как вариант временного решения проблемы - поставить на «зебре» светофор. Вскоре после обращения детей власти сообщили о планах по строительству сразу нескольких надземных переходов.

Как сообщили в полиции, уголовное дело возбудили только через девять дней после ДТП из-за того, что определяли степень вреда, нанесенного здоровью девочки. От этого зависела квалификация действий водителя. После того, как девочка вышла из комы, эти формальности быстро уладили.

- Уголовное дело в отношении водителя «Лады» возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание, грозящее ему, - два года лишения свободы, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария со сбитой 15-летней девушкой у ТРЦ "Град".

ИСТОЧНИК KP.RU

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