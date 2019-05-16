ЧП с вертолетом под Воронежем: что прокуратура ранее требовала от клуба "Солнечный"
В транспортной прокуратуре рассмотрят ситуацию с падением вертолета "Робинсон" в Каширском районе. Напомним, в машине вертолетного клуба "Солнечный" находился один человек - пилот. 51-летний мужчина не пострадал. Помощник воронежского транспортного прокурора Олеся Бородина сообщила:
- Организованы проверочные мероприятия, по результатам которых будет принят комплекс мер прокурорского реагировании при наличии на то оснований.
У прокуратуры уже возникали вопросы к вертолетному клубу "Солнечный". Правда, касались они не авиационной безопасности, а прав пассажиров.
- Ранее нами неоднократно проводились проверочные мероприятия по вопросу законности оказания услуг перевозки пассажиров. Принимались меры реагирования, отправлялось исковое заявление в суд, неоднократно возбуждались дела об административном правонарушении за незаконное оказание услуг без лицензии на осуществление этого вида деятельности. И организация, и должностное лицо были привлечены к ответственности в виде штрафных санкций.
Отметим, что масштабные проверки начались после крушения вертолета в Рамонском районе 7 августа 2016 года. Тогда пять человек оказались в больнице. По данным силовиков, вертолет зацепился за провода и упал. Оказалось, что клуб организует экскурсии, которые с юридической точки зрения представляют собой пассажирские перевозки.
29 сентября прошлого года аналогичный вертолет "Солнечного" совершил жесткую посадку в Якутии. Пилота нашли спустя несколько дней поисков.
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Видео жесткой посадки вертолета в Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU