ЧП с вертолетом под Воронежем: что прокуратура ранее требовала от клуба "Солнечный"

16 Май 17:58 2019-05-16T18:16:07+03:00

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В транспортной прокуратуре рассмотрят ситуацию с падением вертолета "Робинсон" в Каширском районе. Напомним, в машине вертолетного клуба "Солнечный" находился один человек - пилот. 51-летний мужчина не пострадал. Помощник воронежского транспортного прокурора Олеся Бородина сообщила:

- Организованы проверочные мероприятия, по результатам которых будет принят комплекс мер прокурорского реагировании при наличии на то оснований.

У прокуратуры уже возникали вопросы к вертолетному клубу "Солнечный". Правда, касались они не авиационной безопасности, а прав пассажиров.

- Ранее нами неоднократно проводились проверочные мероприятия по вопросу законности оказания услуг перевозки пассажиров. Принимались меры реагирования, отправлялось исковое заявление в суд, неоднократно возбуждались дела об административном правонарушении за незаконное оказание услуг без лицензии на осуществление этого вида деятельности. И организация, и должностное лицо были привлечены к ответственности в виде штрафных санкций.

Отметим, что масштабные проверки начались после крушения вертолета в Рамонском районе 7 августа 2016 года. Тогда пять человек оказались в больнице. По данным силовиков, вертолет зацепился за провода и упал. Оказалось, что клуб организует экскурсии, которые с юридической точки зрения представляют собой пассажирские перевозки.

29 сентября прошлого года аналогичный вертолет "Солнечного" совершил жесткую посадку в Якутии. Пилота нашли спустя несколько дней поисков.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/709123" frameborder="0"></iframe> Видео жесткой посадки вертолета в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU