2019-05-16T17:08:50+03:00
Спорт

В воронежский «Буран» пришли еще четыре игрока

Состав «ураганных» пополнили два нападающих, вратарь и защитник
Юрий КОЗЛОВ
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«Буран» усилил линию нападения еще двумя игроками. Форвард Александр Куваев (1993 г.р., рост 188 см, вес 92 кг) перешел в воронежскую команду из тольяттинской «Лады». Играл за команды: «Ижсталь (Ижевск), «Металлург» (Новокузнецк), «Зауралье» (Курган) «Южный Урал» (Орск), «Спартак» (Москва), «Химик» (Воскресенск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Нападающий Никита Шацкий (1995 г.р., рост 178 см, вес 78 кг) перешел в «Буран» из ХК «Рязань». Также он играл за «Витязь (Подольск), ТХК (Тверь), «Химик» (Воскресенск), «Рубин» (Тюмень).

Линия нападения вообще выглядит самой укомплектованной. Ранее в «Буран» вернулся из тюменского «Рубина» ушедший три года назад экс-капитан «ураганных» Алексей Князев-старший. С собой он из Тюмени «прихватил» 28-летнего форварда Александра Чиглинцева. Контракты также заключили с двумя нападающими саратовского «Кристалла»: Денисом Сергушкиным и Павлом Антиповым, а также форвардом Данилой Цыгановым из «Нефтяника» (Альметьевск).

Также у «ураганных» закрылась еще одна вакансия в оборонительной линии. Защитник Никита Цирулев (1985 г.р., рост 178 см, вес 82 кг) приехал в Воронеж из Казахстана, где выступал за местный клуб «Алматы». Также он играл за ХК МВД (Балашиха), «Южный Урал» (Орск), «Торос» (Нефтекамск), «Сарыарка» (Караганда), «Зауралье» (Курган), «Химик» (Воскресенск), «Бейбарыс» (Атырау). Напомним, ранее «Буран» подписал контракт с двумя защитниками. 22-летний Павел Лукошин перешел в «Буран» из саратовского «Кристалла», а 30-летний Юрий Маслов - из курганского «Зауралья».

Также в «Буране» теперь будет играть вратарь Максим Аляпкин (1993 г.р., рост 185 см, вес 78 кг), перешедший из белорусского клуба «Лида» (Экстралига). Также голкипер играл за команды: «Рубин» (Тюмень), «Торпедо» (Нижний Новгород), ХК «Саров», и «Спутник» (Нижний Тагил).

Напомним, в «Буране» определились и с главным тренером. Им стал 47-летний Алексей Ярушкин, в последнее время работавший одним из наставников юниорской сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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