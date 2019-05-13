2019-05-13T14:17:57+03:00
Спорт

В воронежский «Буран» вернулся нападающий Алексей Князев-старший

Вместе с ним из тюменского «Рубина» перешел еще один форвард - Александр Чиглинцев [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Алексей Князев-старший подписывает контракт.Алексей Князев-старший подписывает контракт.Фото: с сайта ХК «Буран»
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После трехлетнего отсутствия в «Буран» вернулся 32-летний воспитанник воронежского хоккея Алексей Князев-старший. Бывший капитан «ураганных» с 2016 года успел поиграть за четыре команды: «Спутник» (Нижний Тагил), «Сокол» (Красноярск), «Зауралье» (Курган) и «Рубин» (Тюмень).

Напомним, тюменцы в этом году добрались до финала Кубка Петрова, где уступили карагандинской «Сарыарке». Статистика у Алексея Князева-старшего была приличная – 28 очков в 51 матче регулярном чемпионате (10 голов + 18 результативных передач) и еще 8 в 20 играх плей-офф (3 шайбы и 5 передач).

Кстати, в «Буран» из «Рубина» перешел и 28-летний форвард Александр Чиглинцев. В прошлом сезоне на счету нападающего было 12 очков в 43 матчах (8 голов + 4 результативных передачи), в плей-офф – восемь игр и два очка (одна шайба и одна передача).

Александр Чиглинцев. Фото: с сайта ХК «Буран»

Александр Чиглинцев.Фото: с сайта ХК «Буран»

Также с «Бураном» продлил контракт защитник Максим Сергеев. В прошлом сезоне в 39 матчах он набрал 20 очков (3 гола +17 передач).

Максим Сергеев. Фото: с сайта ХК «Буран»

Максим Сергеев.Фото: с сайта ХК «Буран»

Напомним, ранее «Буран» пополнился еще тремя игроками. Контракты заключили с двумя форвардами из саратовского «Кристалла»: Денисом Сергушкиным и Павлом Антиповым и Данилой Цыгановым из «Нефтяника» (Альметьевск). Также контракт на один сезон подписал защитник Юрий Маслов (1988 г.р.). Он перешел в «Буран» из ХК «Зауралье» (Курган).

Напомним, 7 мая «Буран» подписал соглашение о сотрудничестве с клубом КХЛ – ярославским «Локомотивом». Менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков рассказал, что железнодорожники собираются поделиться пятью-шестью игроками, которые будут выступать за «ураганных» постоянно. По словам Бирюкова, не исключено, что из «Локомотива» временами будут приезжать на отдельные игры и по два-три хоккеиста из основного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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