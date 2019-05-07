Воронежский «Буран» подписал контракт с тремя игроками

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-07T17:20:33+03:00

Двое из них в прошедшем сезоне выступали за саратовский «Кристалл»

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Хоккейный клуб «Буран» пополнился еще тремя игроками. Приличное усиление, по крайней мере количественное, получила линия нападения. Контракты заключили с двумя форвардами из саратовского «Кристалла»: Денисом Сергушкиным (1996 г.р., рост 188 см, вес 80 кг) и Павлом Антиповым (1995 г.р., рост 182 см, вес 83 кг). Также в стан «ураганных» перешел Данила Цыганов (рост 180 см, вес 80 кг) из «Нефтяника» (Альметьевск).

Напомним, на днях контракт на один сезон подписал защитник Юрий Маслов (1988 г.р.). Он перешел в «Буран» из ХК «Зауралье» (Курган).

7 мая также стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве с клубом КХЛ – ярославским «Локомотивом». Менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков рассказал, что железнодорожники собираются поделиться пятью-шестью игроками, которые будут выступать за «ураганных» постоянно, а не дергаться туда-сюда. По словам Бирюкова, не исключено, что из «Локомотива» временами будут приезжать на отдельные игры и по два-три хоккеиста из основного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU