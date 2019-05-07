Шефом воронежского «Бурана» теперь будет ярославский «Локомотив»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-07T11:41:58+03:00

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Воронежский «Буран» недолго оставался без клуба-шефа. Напомним, 30 апреля в московском «Динамо» объявили о расторжении договора с «ураганными». Надо сказать, горевать по этому поводу не имеет никакого смысла – через «Буран» в прошлом сезоне прошла просто куча игроков «бело-голубых», так что времени сыграться попросту не было. Нет ничего удивительного, что без устоявшегося костяка «ураганные» пролетели мимо плей-офф ВХЛ и в итоге заняли в регулярном первенстве лишь 22 место из 29 возможных.

Задача перед менеджментом «Бурана» стояла однозначная – найти себе клуб-шеф, который рассматривал бы нашу команда как полноценного партнера, а не место для ссылки провинившихся или потерявших форму хоккеистов. И, похоже, это сделать удалось. Новым клубом-партнером «ураганных» стал ярославский «Локомотив». Напомним, после авиакатастрофы 7 сентября 2011 года с 43 погибшими, где железнодорожники потеряли практически весь основной состав, в клубе сделали ставку на молодых. И быстро вернулись в число лидеров российского хоккея. Кстати, «Локомотив» сразу после трагедии в Шереметьево, где в горящем самолете погиб 41 человек, в клубной соцсети выразил соболезнования родным и близким погибших.

О том, как удалось заключить договор с железнодорожниками, рассказал менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков:

- Наверняка все хоккейные болельщики знают, что в Ярославле работает одна из лучших школ в нашей стране – это бренд, целая история, школа, подарившая стране целую плеяду выдающихся игроков. Совсем недавно молодежка «Локомотива» в очередной раз выиграла чемпионат МХЛ. Мы с генеральным директором «Бурана» Евгением Филимоновым ездили смотреть матчи полуфинала и финала, и нам очень понравились эти ребята. В двух словах – мы хотим работать с лучшими.

Хочу сказать слова благодарности руководству «Локомотива» - в первую очередь, его президенту Юрию Яковлеву и спортивному директору - Александру Ардашеву за то доверие, которое они оказали нашему клубу и лично мне. Переговоры с нашим теперь уже партнером были не сказать, что быстрыми, но и недолгими. Все-таки я сам родился в Ярославле и являюсь воспитанником ярославской школы хоккея, всех руководителей знаю с детства, так же, как и они меня. Мы очень хотим достичь каких-то целей и задач уже в этом сезоне.

Мы сразу обговорили вопрос, который касается главного тренера. В отличие от ситуации с «Динамо», теперь тренер будет работать в нашей организации, а не как у нас было последние два года. Мы сами ищем себе тренерский штаб, «Локомотив» помогает нам в этих поисках, и в конце концов его кандидатура должна устраивать обе стороны. То есть, должна будет согласована с клубом-партнером. Это самое главное и основное отличие. Также мы обговорили еще один принципиальный момент – в новом сезоне у нас не будет такого потока игроков, как раньше. Если не ошибаюсь, за прошлый сезон через «Буран» прошло 27 игроков из «Динамо». Теперь мы рассчитываем получить пять-семь хоккеистов, которые будут с нами на постоянной основе, то есть весь сезон. Кроме того, будем надеяться, что на какие-то матчи мы получим усиление в лице двух-трех игроков из первой команды. Для нас важно, чтобы в нашей команде появилась стабильность, не было брожения и текучки. Наша задача – за предсезонку сформировать боеспособный коллектив, с которым мы бы прошли весь путь от начала до конца.

Кстати, в майские выходные селекционная служба «Бурана» не дремала. Контракт с «ураганными» на один сезон подписал воспитанник ижевской «Ижстали» защитник Юрий Маслов (1988 г.р.). До этого он выступал за ХК «Зауралье» (Курган).

ИСТОЧНИК KP.RU