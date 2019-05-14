2019-05-14T11:54:18+03:00
Спорт

В воронежский «Буран» перешел еще один защитник

Контракт с «ураганными» подписал Павел Лукошин, в последнем сезоне выступавший за саратовский «Кристалл»
Юрий КОЗЛОВ
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«Буран» укрепил линию обороны еще одним игроком. Ряды «ураганных» пополнил 22-летний Павел Лукошин (рост 183 сантиметра, все 81 килограмм). Он перешел в «Буран» из саратовского «Кристалла». В прошлом сезоне Павел провел 45 игр, в них он набрал 27 очков (5 голов + 22 результативных передачи). В плей-офф Лукошин сыграл четыре матча, в которых отметился четырьмя очками (три гола и одна передача). Павел перед переходом в «Буран» был на просмотре в московском «Динамо», однако в обойме «бело-голубых» закрепиться не сумел.

Напомним, на днях в «Буран» вернулась легенда воронежского хоккея - нападающий Алексей Князев-старший, а также 28-летний форвард Александр Чиглинцев (оба перешли из тюменского «Рубина»). Ранее в «Буран» пришли еще три игрока. Контракты заключили с двумя нападающими саратовского «Кристалла»: Денисом Сергушкиным и Павлом Антиповым, а также форвардом Данилой Цыгановым из «Нефтяника» (Альметьевск). Кроме того, соглашение на один сезон подписал защитник Юрий Маслов (1988 г.р.). Он перешел в «Буран» из курганского «Зауралья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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