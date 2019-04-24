Воронежские депутаты одобрили вырубку еще одной части яблоневого сада

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-24T18:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 апреля, депутаты Воронежской городской Думы одобрили планы по вырубке яблоневых садов площадью 24,4 гектара для строительства там соцсобъектов. Для этого бывшие до последнего сельскохозяйственными земли документально переоформили в зону многофункциональной общественно-деловой застройки. Ее проект уже разработали специалисты архитектурного бюро MLA+. На месте садов планируют построить школу, рассчитанную на 2750 учеников, детсад для 610 дошколят, детскую школу искусств, а также спорткомплекс и медучреждения – поликлинику и станцию скорой помощи. Также там появится парк. Для финансирования проекта планируют привлечь федеральные деньги.

Напомним, общественные слушания проекта прошли в середине марта. Профессор воронежского лесотехнического университета Николай Харченко заявил на них, что сады, по сути, превратились в дрова, и привести их в божеский вид уже невозможно. Большинство участников слушаний сошлись на том, что школа и детсад важнее засыхающих яблонь.

Вот только люди выражали опасения, что их опять могут обмануть. Как это случилось с аферой ООО «Спартан». Его директор ухитрился с помощью фиктивных документов забрать себе яблоневые сады, находящиеся в федеральной собственности, с тем, чтобы потом отдать под застройку. Великий махинатор за эти свои художества получил шесть лет тюрьмы. Часть садов успели вырубить, а часть у застройщиков все же отобрали. При этом никто из представителей компаний, в итоге комбинации получивших большой кусок земли, под суд не пошел. Более того, юристы компании «Выбор» пытаются опротестовать решение об отъеме приобретенных таким вот образом 27 гектаров в Верховном суде России.

После депутатского решения под яблоневыми садами останется еще около 56 гектаров. Найдутся ли и на них охотники?

ИСТОЧНИК KP.RU