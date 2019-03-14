Воронежцы одобрили вырубку еще одной части яблоневого сада

СЕГОДНЯ 19:48 2019-03-14T19:48:07+03:00

Яблоневый сад сначала довели до ручки, а теперь уничтожают по частям. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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В Доме архитектора прошли публичные слушания по поводу дальнейшей судьбы земельного участка по адресу: Московский проспект, 142в. Сейчас это часть яблоневого сада.

На месте старых деревьев горожанам, пришедшим на слушания, обещают построить детсады, обычную школу, школу искусств и спорткомплекс, а также сделать парк. Вице-мэр Воронежа по градостроительству Сергей Владимиров заявил, что с Росимуществом достигли соглашения о передаче участка из федеральной в муниципальную собственность.

Свое мнение по поводу нынешнего состояния яблоневого сада высказал заведующий кафедрой экологии, защиты леса и лесного охотоведения ВГЛУ, доктор биологических наук, профессор Николай Харченко:

- В этом году саду исполняется 65 лет. Срок жизни яблони – от 60 до 70 лет. В конце 80-х-начале 90-х надо было потихонечку сад «ремонтировать». Но, видимо, у сельскохозяйственного университета не было на это денег. Сейчас у деревьев разваливаются кроны, гниет сердцевина, от некоторых остались одни корни. Это уже не сад, а фактически дровяной склад. Новые яблони посадить здесь невозможно – есть такое понятие как «усталость почвы», они просто засохнут. Несмотря на то, что мое сердце тоже болит – живу рядом, все же скажу: в современном состоянии этот сад сохранять просто нельзя.

Против новой вырубки деревьев выступила городская активистка Нина Борщевская. Некоторые участники слушаний заявили, что не хотят появления на этом участке многоэтажек вместо соцобъектов. Их опасения понятны. Только что отгремел скандал с аферой по переходу части садов в пользование некоего ООО «Спартан», в результате эта территория оказалась в распоряжении застройщиков, которые мигом начали ставить там свои «коробки». Их активную деятельность пресекли только протесты общественников. В итоге аферу раскрыли, и пошедший под суд «стрелочник», 44-летний директор «Спартана» получил шесть лет тюрьмы. Еще не вырубленный сад из пользования застройщиков изъяли.

Опасения людей попытался развеять Виктор Владимиров:

– На этом участке не должно быть жилой застройки. Поэтому мы разработали специальную зону «О5», которая не позволяет ничему, кроме соцобъектов, появиться на этом месте. Сейчас у нас строится школа № 105 на 1100 мест в микрорайоне «Олимпийский». Туда перейдет часть детей из образовательного учреждения на улице Ломоносова. Когда же на участке, где сейчас располагаются заброшенные садыЮ, появится новая школа на 2750 мест, уверен, проблема с обеспеченностью местами всех желающих будет решена.

В итоге перевод участка из земель сельскохозяйственного назначения в зону многофункциональной общественно-деловой застройки одобрили.

Сроки строительства школы и ее стоимость проекта пока не определены. Начать ее возведение предполагают в середине следующего года. Администрация Воронежа рассчитывает получить средства из федерального бюджета. За счет муниципальной казны построить школу будет нереально – ее стоимость объекта оценивают более чем в 2 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU