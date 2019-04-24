2019-04-24T15:13:17+03:00
Авто

На опаснейшем воронежском перекрестке начали установку нового светофора

Объект появится на пересечении улиц 9 Января и Торпедо
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Перекресток стал одним из самых аварийных после открытия жилого комплекса по соседству.Перекресток стал одним из самых аварийных после открытия жилого комплекса по соседству.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

На перекрестке улиц 9 Января и Торпедо начался монтаж конструкций для будущего светофора. Объект будет включать регулируемые пешеходные переходы. На подключение может уйти несколько месяцев. Это место стало одним из самых аварийных в городе, когда поток пешеходов вырос в разы из-за появления по соседству крупного жилого комплекса.

Установку светофорного объекта ранее анонсировал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Владислав Ярцев, замглавы городского управления транспорта. Он отметил, что до подключения должно пройти какое-то время.

- Если помните, мы в прошлом году поставили светофоры на перекрестке Кольцовской и Фридриха Энгельса, на Ворошилова. Сразу же начали поступать звонки - когда вы их включите? Хочу пояснить на простом примере: есть светильник, есть розетка. Светофор-то построили, но как дать электричество? Если рядом есть точка подключения, то все пройдет быстро. Если нет, придется тянуть 300-500 метров кабеля. Это требует и времени на подготовку проекта, и определенных затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр: «Мы оплатили долги «Воронежтеплосети» на 925 миллионов рублей»
Александр Лапин представит в Воронеже новую книгу
Имя воронежского футбольного судьи дали башкирскому мусорному полигону
В Воронеже 20-летний угонщик разбил машину об столбы и решил ее сжечь
В Воронежской области девушка получила условный срок за то, что хотела передать зэку-изменщику мобильники
В самом старом жилом доме Воронежа заколачивают окна
В Воронежской области открывается сезон экскурсионных поездок в «Дивногорье»
В Воронеже депутаты сделали полноправными руководителя городского ЖКХ и главу Коминтерновского района
В июле в Воронеже начнутся ремонтные работы на виадуке на улице 9 Января
В Воронеже на перекрестке вырубился светофор
Воронежский зоозащитник принес гроб к стенам прокуратуры
Подросток угнал у родителей машину, чтобы вместе с другом обворовать дом в Воронежской области