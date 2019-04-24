На опаснейшем воронежском перекрестке начали установку нового светофора

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-24T15:13:17+03:00

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На перекрестке улиц 9 Января и Торпедо начался монтаж конструкций для будущего светофора. Объект будет включать регулируемые пешеходные переходы. На подключение может уйти несколько месяцев. Это место стало одним из самых аварийных в городе, когда поток пешеходов вырос в разы из-за появления по соседству крупного жилого комплекса.

Установку светофорного объекта ранее анонсировал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Владислав Ярцев, замглавы городского управления транспорта. Он отметил, что до подключения должно пройти какое-то время.

- Если помните, мы в прошлом году поставили светофоры на перекрестке Кольцовской и Фридриха Энгельса, на Ворошилова. Сразу же начали поступать звонки - когда вы их включите? Хочу пояснить на простом примере: есть светильник, есть розетка. Светофор-то построили, но как дать электричество? Если рядом есть точка подключения, то все пройдет быстро. Если нет, придется тянуть 300-500 метров кабеля. Это требует и времени на подготовку проекта, и определенных затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU