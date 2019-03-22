На аварийном воронежском перекрестке 9 Января и Торпедо установят светофор

Уже в этом году на опаснейшем перекрестке улиц 9 Января и Торпедо появится долгожданный светофор. Об этом в эфире радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) рассказал Владислав Ярцев, замглавы городского управления транспорта.

Владислав Ярцев, замглавы городского управления транспортаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- В связи с вводом жилья здесь запланирован полноценный светофорный объект с регулируемыми пешеходными переходами. Муниципальное задание рассчитано на год. Всего же за год в местах концентрации ДТП будет реконструировано или добавлено около 25 светофорных объектов. Если будет еще какое-то финансирование, возможно пополнение списка.

Перекресток на 9 Января.Фото: Яндекс.Карты

К 9 мая должны дообустроить объект у ЦУМа, синхронизировать его с другими светофорами, чтобы те, кто едет в сторону «Пролетария», смогли безопасно поворачивать налево – на улицу 25 Октября.

Перекресток на проспекте Революции.Фото: Яндекс.Карты

Новый объект должен появиться рядом с Чернавским мостом на спуске по Пятницкого. Он позволит поворачивать с этой улицы налево и обеспечит безопасный выезд с перехватывающей парковки. Ну а с другой стороны Чернавского моста добавят пешеходные секции к уже имеющемуся светофору. Эти работы планируют сделать в ближайшее время.

Спуск по улице Пятницкого.Фото: Яндекс.Карты

Замглавы управления транспорта также отметил, что между установкой светофора и его подключением может пройти какое-то время.

- Если помните, мы в прошлом году поставили светофоры на перекрестке Кольцовской и Фридриха Энгельса, на Ворошилова. Сразу же начали поступать звонки – когда вы их включите? Хочу пояснить на простом примере: есть светильник, есть розетка. Светофор-то построили, но как дать электричество? Если рядом есть точка подключения, то все пройдет быстро. Если нет, придется тянуть 300-500 метров кабеля. Это требует и времени на подготовку проекта, и определенных затрат.

Установка светофоров – далеко не единственное мероприятие управления транспорта, нацеленное на сокращение числа ДТП. Другой пример – установка Г-образных опор с дублирующими знаками «Пешеходный переход». Согласно ГОСТу, такие должны присутствовать на дорогах с четырьмя и более полосами.

- В этом году запланирована установка 148 Г-образных опор. В следующем году мы планируем привести в соответствии ГОСТу все переходы, - добавляет Владислав Ярцев.