В этом году в Воронеже заработают четыре новых светофора

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-25T15:14:25+03:00

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Много лет подряд жители улицы Ворошилова слушали свист тормозов, треск бамперов и отборный мат пешеходов, которые чудом выпрыгивали из-под колес. Переход у остановки «Космонавтов» явно требовалось как-то модернизировать. Зебра через шесть полос – это уже не есть хорошо. Но тут еще сплошной поток автомобилей, выходящих с перекрестка. К этим обстоятельствам нужно прибавить остановку: автобусы останавливаются прямо перед зеброй и закрывают водителям обзор.

Но перемены совсем близко: здесь появился светофор. Пока он не выдает свое присутствие сигналами. Как рассказывают в мэрии, процедура подключения к сети потребует времени. Сначала он долго будет мигать желтым сигналом. Светофор войдет в рабочий режим не раньше, чем через месяц.

Объект на ВорошиловаФото: Яндекс.Карты

В городской администрации рассказали, что этот объект стал одним из четырех, построенных в этом году по муниципальному заданию. Уже запущен новый светофор на перекрестке улиц Пирогова и Бахметьева. Ранее выезд со стороны инфекционной больницы в направлении гипермаркета «Карусель» был сопряжен с риском для жизни (или, по крайней мере, для сохранности автомобиля). Требовалось поймать момент, когда все полосы улицы Пирогова пусты.

Объект на Пирогова - БахметьеваФото: Яндекс.Карты

Перекресток с похожим характером – Ростовская – Волго-Донская. Проехать по второй из указанных улиц в прямом направлении для автомобилистов было не проще, чем для пешеходов – днем пересечь Плехановскую где-нибудь мимо зебры. Сейчас проводится тестирование этого объекта, совсем скоро он полноценно войдет в работу.

Объект на Ростовской - Волго-ДонскойФото: Яндекс.Карты

Наконец, четвертый новый светофор уже построен на пересечении Кольцовской и Фридриха Энгельса. Вторая из указанных улиц существовала как бы в качестве прилегающей территории: чтобы выехать с нее, требовалось подождать, пока пройдет весь поток. При этом дефицита автомобилей на Фридриха Энгельса не наблюдалось как со стороны остановки «Работница», так и со стороны студенческого общежития.

Объект на Кольцовской - Фридриха Энгельса

Уважаемые читатели! Напишите в комментариях, где еще в Воронеже не хватает светофоров.