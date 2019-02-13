Заработал долгожданный воронежский светофор

13 Февр. 15:37 2019-02-13T21:23:55+03:00

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Наконец заработал светофор у остановки "ул. Космонавтов" на Ворошилова. Появился он в конце прошлого года, однако сигналов не подавал. Представители Центра организации движения быстро сделали необходимую работу, а вот энергетики долго искали возможность подключения.

Объект, без преувеличения, долгожданный. Трудности здесь возникали как у пешеходов, которые пересекали шесть полос по нерегулируемой "зебре", так и у водителей, которые вынуждены были этих пешеходов каким-то образом объезжать.

Недавно мы спрашивали у воронежцев, где, по их мнению, очень не хватает светофоров. Упоминались следующие варианты, касающиеся безопасности пешеходов: переходы на Ленинском проспекте, Кольцовской, Острогожской, перекресток 9 Января и Торпедо (где ДТП происходят чаще, чем вы завариваете чай).

ИСТОЧНИК KP.RU